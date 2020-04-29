«Никола-Ленивец» покажет пять опер онлайн

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C 1 по 22 мая арт-парк «Никола-Ленивец» организует онлайн-показы пяти опер, представленных на фестивале «Архстояние-2019».
Площадками проекта «Никола-Ленивец как тотальный театр» станут страницы арт-парка «Никола-Ленивец» в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
В программе оперы «Curiosity», «Блуждающие огни», «Отпечатки», «TEO/Teo/THEO» и «Wood Wide Web». Они были созданы композиторами и драматургами лаборатории современной оперы Cooperation-Lab специально для ландшафта «Никола-Ленивца» и сочетают в себе новейшие течения современной музыки, театр, перформанс, танец и 3D-проекции.
Авторы: Юрий Квятковский, Ася Чащинская, Екатерина Василёва, Артем Пысь, Анна Поспелова, Николай Попов, Алексей Смирнов, Сергей Морозов, Евгения Беркович, Капитолина Цветкова-Плотникова.
Трансляции состоятся 1, 8, 15 и 22 мая, начало в 19:00. Показы будет сопровождаться обсуждением авторами и командой «Никола-Ленивца».
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