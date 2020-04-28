Beat Film Festival начинает показы на «КиноПоиске HD»

© Beat Film Festival / КиноПоиск HD

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival объявляет о стратегическом партнерстве с онлайн-кинотеатром «КиноПоиск HD». Уже сегодня, 27 апреля, там появились лучшие хиты фестиваля последних лет.

В подборку Beat Film Festival на «КиноПоиске HD» включены документальные фильмы о музыке, моде, современном искусстве и уличной культуре. Среди них:

приключения незадачливых диджеев в стране, где вечеринки под запретом («Рейв в Иране»);

история самого знаменитого ночного клуба планеты («Студия 54»);

биография художника Жана-Мишеля Баския, снятая женой и музой Джима Джармуша Сарой Драйвер («Баския: Взрыв реальности»);

размышление о влиянии школы дизайна Баухаус на современный мир («Дух Баухауса»);

номинированные на «Оскар» хроники взросления компании скейтеров из Иллинойса («Соберись перед прыжком»);

беседы по душам с людьми, стоявшими у истоков ночной жизни Берлина («Берлинский фейсконтрольщик»).

Онлайн-подборка Beat Film Festival доступна по подписке онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» и до конца года пополнится фильмами грядущего фестиваля. Для новых пользователей сервис до конца мая открыл бесплатный доступ к своему каталогу по специальному промокоду BEATHD.

Кроме того, сообщается, что в рамках партнерства Beat Film Festival впервые выпускает в продажу early bird абонементы «КиноПоиск Go BEAT». Их обладатели смогут попасть на показы пяти любых фильмов из программы фестиваля этого года, а также получат три месяца подписки на «КиноПоиск HD» и «Яндекс.Плюс».



































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