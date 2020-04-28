Черняков и Серебренников поставят спектакли в Венской опере

© Christian Stemper / WienTourismus

26 апреля Венская государственная опера объявила планы на сезон 2020/2021. Среди премьер нового сезона «Евгений Онегин» Чайковского в постановке Дмитрия Чернякова и «Парсифаль» Вагнера в постановке Кирилла Серебренникова.

Премьера «Евгения Онегина» назначена на 25 октября 2020 года. В работе над спектаклем помимо Дмитрия Чернякова примут участие художники по костюмам Мария Данилова и Елена Зайцева, художник по свету Глеб Фильштинский и другие.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Томаш Ганус. В ролях: Тамуна Гочашвили (Татьяна), Анна Горячёва (Ольга), Андре Шюн (Евгений Онегин), Богдан Волков (Ленский) и Дмитрий Иващенко (Князь Гремин).

1 апреля 2021 года состоится первое представление спектакля Кирилла Серебренникова «Парсифаль». Российский режиссер выступит не только в роли постановщика, но и сценографа и художника по костюмам.

В постановочную команду спектакля также входят художник по свету Франк Эвин, ассистент режиссера Евгений Кулагин, художники Ольга Павлюк и Татьяна Долматовская, видеохудожник Илья Шагалов и драматург Серджио Морабито.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Филипп Йордан. В ролях: Людовик Тезье (Амфортас), Георг Цеппенфельд (Гурнеманц), Петер Кельнер (Титурель), Йонас Кауфман (Парсифаль), Вольфганг Кох (Клингзор) и Элина Гаранча (Кундри).











































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