Федоровская библиотека запускает цикл онлайн-встреч «Из комнаты в космос»

Кадр из фильма «Это космос» (2014) – первой части трилогии Антона Видокле, посвященной русскому космизму © Музей-библиотека Н.Ф. Федорова

25 апреля начинается цикл Zoom-обсуждений «Из комнаты в космос», который организует Музей-библиотека Н.Ф. Федорова при Библиотеке №180 в Москве.

Как сообщают организаторы проекта, его гостями станут художники, мыслители, ученые, писатели, (пере)изобретающие Николая Федорова по всему миру. Они расскажут о своих опытах продолжения, наращивания «философии общего дела».

Цикл откроется встречей с художником Антоном Видокле. Он родился в Москве, а работает и живет между Нью-Йорком и Берлином. Работы Видокле получили международное признание на главных европейских художественных выставках – Венецианской биеннале и documenta в Касселе, его фильмы демонстрировались на триеннале «Бергенская ассамблея» и Шанхайской биеннале, на Берлинском кинофестивале, в парижском Центре Помпиду, лондонской Тейт Модерн и московском «Гараже». Кроме того, Видокле — со-основатель и со-редактор одного из самых авторитетных художественных журналов — e-flux.

Темы Николая Федорова, прежде всего его проективная тема музея как места и акта воскрешения, за-человеческого производства не мертвых вещей, а избывших людей (и не людей), давно и прочно вошли в авторскую повестку Видокле. В 2014 p;году вместе с Борисом Гройсом они в Ливане устроили международную выставку «Музей бессмертия», попробовав здесь и сейчас, вместе с более чем полусотней художников, писателей, режиссеров и архитекторов вообразить этот «завод воскрешения».

В 2014–2017 годах Видокле снял трехчастный фильм «Бессмертие для всех: кинотрилогия о русском космизме» — художественное исследование о влиянии этого корпуса мысли и действия на историю, науку и искусство XX–XXI веков. Его финальная часть – «Бессмертие и воскрешение для всех!» (2017) — основана на федоровском эссе «Музей, его смысл и назначение». Снимавшийся в Третьяковской галерее, Зоологическом музее МГУ, Ленинской библиотеке и Музее современной истории России этот авторский фильм пробует представить музей и архив как технику восстановления жизни, «создать современную визуализацию поэтического ядра федоровских писаний».

25 апреля Zoom-встреча с Антоном Видокле начнется в 18:00 с просмотра «Бессмертия и воскрешения для всех!» (34 минуты), после чего состоится общее обсуждение того, как здесь и сейчас звучат, читаются (и пишутся дальше) федоровские темы человеческого и за-человеческого, потребления и производства, воскрешения и музея.

Присоединиться к конференции можно будет здесь

Кроме того, трансляция события будет вестись на YouTube-канале Музей-библиотеки Н.Ф. Федорова.











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