Политех откроет «Живую библиотеку»

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25 апреля в рамках своей инклюзивной программы «Разные люди — новый музей» Политехнический музей организует «Живую библиотеку», в которой своими историями поделятся люди с инвалидностью и ментальными особенностями, их родственники, жители психоневрологических интернатов и волонтеры.
Как сообщают организатры, проект, реализуемый в партнерстве с благотворительным фондом «Нужна помощь», объединит истории подопечных и волонтеров НКО «Перспективы», «Лучшие друзья», «Жизненный путь» и «Точка опоры», а также членов Совета по доступности при Политехническом музее.
«Живая библиотека» пройдет на платформе Zoom, регистрация — здесь. Подключиться можно будет в любой момент, выбрав тему и героя.
Расписание разговорных сессий:
Human Library — международная организация и движение, возникшее в Копенгагене в 2000 году. Оно направлено на устранение предрассудков в отношении различных групп и сообществ, помогая людям общаться с теми, с кем они не встречаются в обычной жизни. Особенность «Живой библиотеки» в том, что поговорить с ее участниками («живыми книгами») может любой желающий.
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