Политех откроет «Живую библиотеку»

© Политехнический музей

25 апреля в рамках своей инклюзивной программы «Разные люди — новый музей» Политехнический музей организует «Живую библиотеку», в которой своими историями поделятся люди с инвалидностью и ментальными особенностями, их родственники, жители психоневрологических интернатов и волонтеры.

Как сообщают организатры, проект, реализуемый в партнерстве с благотворительным фондом «Нужна помощь», объединит истории подопечных и волонтеров НКО «Перспективы», «Лучшие друзья», «Жизненный путь» и «Точка опоры», а также членов Совета по доступности при Политехническом музее.

«Живая библиотека» пройдет на платформе Zoom, регистрация — здесь. Подключиться можно будет в любой момент, выбрав тему и героя.

Расписание разговорных сессий:

14:00–14:30 — Оксана Осадчая. «Я — незрячая и живу одна»

14:30–15:00 — Татьяна Хрущева. «Я — приемная мама девочки с нарушением развития и интеллекта»

15:00–15:30 — Антонина Стейнберг. «Я, аутизм и COVID-19»

15:30–16:00 — Кирилл Шмырков. «Я — художник и живу в ПНИ, сколько себя помню»

16:00–16:30 — Юлия Дмитриева. «Я — молодая мама с биполярным расстройством»

16:30–17:00 — Сергей Александров. «Я — горнолыжник без ног»

17:00–17:30 — Арина Муратова. «Я — волонтер в тренировочной квартире»

17:30–18:00 — Юрий Кондрашов. «Я — отец, в одиночку воспитывающий ребенка с особенностями»

18:00–18:30 — Светлана Меткина. «Я — живу в ПНИ и выступаю в театре»

Human Library — международная организация и движение, возникшее в Копенгагене в 2000 году. Оно направлено на устранение предрассудков в отношении различных групп и сообществ, помогая людям общаться с теми, с кем они не встречаются в обычной жизни. Особенность «Живой библиотеки» в том, что поговорить с ее участниками («живыми книгами») может любой желающий.























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