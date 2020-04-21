Выходит сборник воспоминаний Николая Каретникова

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В мае к 90-летию со дня рождения композитора Николая Каретникова (1930-1994) Издательство Ивана Лимбаха выпустит сборник его мемуарной прозы «Темы с вариациями».
Как сообщает сайт издательства, в сборник вошли две книги воспоминаний Николая Каретникова: «Темы с вариациями» (1990) и «Готовность к бытию» (1992). По словам автора, люди, с которыми он общался, и события, в которых участвовал, показались ему «важными и даже необходимыми для феноменологии времени».
Героями автобиографических новелл Николая Каретникова стали Мария Юдина, Виссарион Шебалин, Генрих Нейгауз, Яков Зельдович, Александр Галич, Александр Габричевский, Дмитрий Шостакович, Андрей Сахаров, отец Александр Мень и многие другие.
В сборнике публикуется множество фотографий из архива композитора. Автор предисловия к книге «Темы с вариациями» — Ольга Седакова.
Николай Каретников — один из самых ярких представителей послевоенного авангарда и одновременно самобытный продолжатель традиции православной духовной музыки. Его сочинения исполнялись крайне редко, известен он был преимущественно как кино- и театральный композитор. Среди наиболее известных фильмов и спектаклей — «Скверный анекдот» (1965) и «Бег» (1970) Александра Алова и Владимира Наумова, «Прощай, шпана замоскворецкая...» Александра Панкратова (1987), «Десять дней, которые потрясли мир» (1965, Театр на Таганке) Юрия Любимова, «Тевье-молочник» (1985, Центральное телевидение) Сергея Евлахившвили.
Книга издана при поддержке Фонда Николая Каретникова. Фонд и наследники Николая Каретникова благодарят Илью Данишевского за помощь в подготовке издания
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