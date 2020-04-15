Открыт прием заявок на конкурс «Золотой Трезини»

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Сегодня, 15 апреля, начался прием заявок на участие в третьем архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини». Почетным председателем Международного совета конкурса стал генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский.
Как сообщает пресс-служба конкурса, в совет также вошли директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак.
«Коронавирус и карантин вытеснили все другие новости, однако работа архитекторов от этого не останавливается, — говорит председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков. — И хотя им пришлось сменить просторные студии и бюро на собственные квартиры, а с заказчиками приходится общаться через интернет, история доказывает, что никакая изоляция, даже с приставкой “само-”, не может прервать полет фантазии творца. И я очень ценю, что Михаил Борисович Пиотровский в тяжелые дни для Эрмитажа, который вслед за всей страной ушел на карантин (но не перестал работать!), поддержал конкурс с девизом “Архитектура как искусство”. Эта поддержка будет особенно важна для развития ключевых международных номинаций конкурса – “Лучший архитектурный проект музея” и “Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции”. Я также бесконечно признателен Зельфире ИсмаиловнеТрегуловой и Марине Девовне Лошак за согласие войти в Международный совет. И отдельное спасибо члену жюри конкурса, директору ЦВЗ “Манеж” Павлу Пригара, который оказал неоценимую помощь при введении новой номинации “Золотого Трезини”, адресованной авторам проектов музейных выставок».
Международный совет «Золотого Трезини» учрежден в 2020 году, после того как конкурс получил международный статус при поддержке Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге. Приоритетная задача совета – поощрение архитектурной дипломатии, которая связывает страны через участие зодчих, дизайнеров, реставраторов и студентов со всего мира в ежегодном конкурсе и других мероприятиях, объединенных именем Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии.
Помимо руководителей трех ведущих российских музеев в совет входят представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов (председатель совета), посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, посол Швейцарии в России Ив Россье, Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль (почетный председатель жюри конкурса), Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Дон Сок, председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Орлова и потомок Доменико Трезини Лоренцо Трезини (Швейцария).
Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проходит с 2018 года при поддержке Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, КГА, КГИОП, Всемирного клуба петербуржцев, Союза архитекторов России, Союза реставраторов России и СПбГАСУ.
Цель конкурса — выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства.
В 2020 году голосование в 20 номинациях конкурса пройдет в два этапа. На первом этапе отборочная комиссия конкурса определит шорт-лист финалистов, их список объявят 5 ноября. С 6 по 20 ноября в работу включатся более ста экспертов международного жюри, которые оценят заявки финалистов и выберут победителей. Результаты голосования проверит и утвердит аудитор, юридическая фирма «Борениус».
Победителей наградят позолоченными статуэтками Доменико Трезини 1 декабря в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа 5*. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Музея истории Петербурга.
Прием заявок на третий «Золотой Трезини» проходит на сайте конкурса с 15 апреля по 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.
Генеральный партнер конкурса — Государственный музей истории Санкт-Петербурга, системный партнер — Группа RBI, официальный партнер награждения — строительная корпорация «ЛенРусСтрой»
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