Отменен Авиньонский фестиваль

Очередь у входа в Папский дворец, во дворе которого находится главная сцена Авиньонского фестиваля © 2019, Le Dauphiné Libéré / C.A.

13 апреля организаторы Международного театрального фестиваля в Авиньоне объявили, что в этом году фестиваль проводиться не будет в связи с эпидемиологичской ситуацией, вызванной распространением коронавируса COVID-19.

В своем заявлении директор Авиньонского фестиваля Оливье Пи и исполнительный директор Авиньонского фестиваля Поль Ронден отмечают, что решение об отмене фестиваля было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон продлил в стране режим карантина до 11 мая и запретил проведение крупных массовых мероприятий по меньшей мере до середины июля.

«Мы до последнего момента надеялись на благополучное разрешение создавшейся ситуации, но этого не произошло», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что 20 апреля предложение об отмене фестиваля предстоит официально утвердить совету директоров Авиньонского фестиваля.

74-й Международный театральный фестиваль в Авиньоне должен был пройти с 3 по 23 июля. В его программе были заявлены новый танцевальный проект Дмитриса Папаиоанну, спектакли «Отелло» Оскараса Коршуноваса, «Фрейд» Иво ван Хове, «Hamlet à l’impératif!» Оливье Пи, «Милосердие» Эммы Данте и «Фрагмент женщины» Корнеля Мундруцо.



















































































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