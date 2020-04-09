Закрылся «Русский репортер»

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9 апреля стало известно о прекращении выпуска общественно-политического журнала «Русский репортер».
Как сообщила редакция издания, от представителей учредителя «Русского репортера» поступили письма о расторжении трудовых договоров.
«Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, — экономическая, — говорится в сообщении. — В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра».
Журналисты «Русского репортера» намерены продолжить публиковать материалы в совцетях издания и на платформе Les.media
«Русский репортер» издавался медиа-холдингом «Эксперт» с 2007 года, главным редактором журнала со дня основания был ВИталий Лейбин. Первоначально издание было еженедельным, с 2015 года выходило раз в две недели. Последний номер «Русского репортера» вышел из печати 23 марта.
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