Открылся документальный проект «Настоящий 1945»

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Сегодня, 9 апреля, начал работу портал «Настоящий 1945» — документальный онлайн-проект студии «История будущего» Михаила Зыгаря и издательства «Яндекса», посвященный событиям весны 1945 года.
Среди очевидцев и участников этих событий, ставших героями проекта «Настоящий 1945», Уинстон Черчилль и Шарль де Голль, Георгий Жуков и Иван Конев, Джордж Смит Паттон и Альберт Кессельринг, Михаил Пришвин и Эрнест Хемингуэй.
«Мы используем только документальные материалы, — отмечают создатели проекта, — все тексты героев проекта "Настоящий 1945" взяты из их писем, воспоминаний, дневников и других подлинных документов того времени: мы рассказываем историю голосами ее участников, без интерпретаций».
Материалы проекта «Настоящий 1945» до 10 мая будут доступны на сервисах «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Эфир» и «Яндекс.Коллекции».
Помимо документов проект представляет кинохронику и фотографии весны 1945 года. В специальных разделах «Яндекс.Эфира» и «Яндекс.Коллекций» можно, в частности, увидеть встречу Сталина, Черчилля и Рузвельта в Ялте, освобождение Бухенвальда, штурм Вены и выход советских войск к южному побережью Балтийского моря.
Отмечается, что проект «Настоящий 1945» создан при поддержке издательства «Яндекса» в рамках программы, направленной на развитие культурных и образовательных инициатив в области истории, литературы, искусства и философии.
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