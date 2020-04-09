Открылся документальный проект «Настоящий 1945»

Одним из итогов Восточно-Померанской операции Красной Армии стал выход советских войск в марте 1945 года к южному побережью Балтийского моря от Данцига и Гдыни до устья Одера © «Настоящий 1945» / «Яндекс.Коллекции» / ITAR-TASS

Сегодня, 9 апреля, начал работу портал «Настоящий 1945» — документальный онлайн-проект студии «История будущего» Михаила Зыгаря и издательства «Яндекса», посвященный событиям весны 1945 года.

Среди очевидцев и участников этих событий, ставших героями проекта «Настоящий 1945», Уинстон Черчилль и Шарль де Голль, Георгий Жуков и Иван Конев, Джордж Смит Паттон и Альберт Кессельринг, Михаил Пришвин и Эрнест Хемингуэй.

«Мы используем только документальные материалы, — отмечают создатели проекта, — все тексты героев проекта "Настоящий 1945" взяты из их писем, воспоминаний, дневников и других подлинных документов того времени: мы рассказываем историю голосами ее участников, без интерпретаций».

Материалы проекта «Настоящий 1945» до 10 мая будут доступны на сервисах «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Эфир» и «Яндекс.Коллекции».

Помимо документов проект представляет кинохронику и фотографии весны 1945 года. В специальных разделах «Яндекс.Эфира» и «Яндекс.Коллекций» можно, в частности, увидеть встречу Сталина, Черчилля и Рузвельта в Ялте, освобождение Бухенвальда, штурм Вены и выход советских войск к южному побережью Балтийского моря.

Отмечается, что проект «Настоящий 1945» создан при поддержке издательства «Яндекса» в рамках программы, направленной на развитие культурных и образовательных инициатив в области истории, литературы, искусства и философии.







































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