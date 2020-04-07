Владимир Мартынов пришел на шоу «Начало времени композиторов»

© Союз композиторов России / YouTube

7 апреля композитор, писатель и философ Владимир Мартынов стал гостем интернет-шоу Союза композиторов России «Начало времени композиторов».

Видеозапись разговора с Владимиром Мартыновым можно посмотреть на YouTube-канале Союза композиторов России.

«Начало времени композиторов» — цикл интервью молодого композитора Настасьи Хрущевой с российскими композиторами разных поколений. Проект начался в мае 2019 года, тогда его инициаторы заявляли, что он «вступает в полемику с дискурсом композитора Владимира Мартынова, еще в последние годы прошлого века написавшего книгу "Конец времени композиторов", а позже развившего ее постулаты в еще нескольких книгах».

«Наше "начало" — это и есть конец, — цитирует Настасью Хрущеву сайт Союза композиторов России. — Поэтому девятый выпуск, в котором участвует Владимир Мартынов, становится кульминацией, где начало сходится с концом, а конец с началом».

В девятом выпуске «Начала времени композиторов» ведущая спрашивает у Владимира Мартынова, как ему живется после конца мира, Владимир Мартынов говорит о русском человеке, как человеке блуждающем, и предлагает станцевать подлинный танец эпохи Кали-Юги – танец без движения, а Союз композиторов России провозглашает Начало времени композиторов.



























Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU