Объявлен короткий список Премии Норы Галь

«Принц Борнейский»
Болгарский поэт и издатель Георги Борисов о Владимире Шарове7 апреля 2020124
6 апреля учредители Премии Норы Галь объявили короткий список произведений, претендующих на звание лучшего короткого перевода с английского на русский язык.
Как сообщает сайт премии, в девятом премиальном сезоне различные журналы, издательства, литературные организации и сами переводчики выдвинули на соискание премии в общей сложности 92 переводов.
Шесть из них были отобраны в короткий список Премии Норы Галь:
Переводы Павла Зайкова и Анастасии Измайловой опубликованы в журнале «Иностранная литература». Перевод Надежды Сечкиной вошел в состав авторской книги Дэна Симмонса «Сироты вечности», перевод Татьяны Боровиковой — в состав книги Элис Манро «Друг моей юности», обе книги выпущены издательством «Азбука-Аттикус». Перевод Александра Александрова не издавался и был прислан переводчиком.
Согласно правилам Премии Норы Галь, все переведенные сочинения относятся к литературе XX–XXI веков.
Итоги нынешнего сезона премии будут объявлены 27 апреля, в день рождения Норы Галь. «К сожалению, поскольку Москва закрыта на карантин, заключительный вечер премии не состоится, как обычно, в московской Библиотеке имени Тургенева, — сообщают учредители, — Объявление лауреата пройдет онлайн».
Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы Норы Галь (1912–1991) ее наследниками — литераторами Эдвардой Кузьминой и Дмитрием Кузьминым.
Главными лауреатами премии становились Евгения Канищева (Симферополь), Михаил Назаренко (Киев), Анна Блейз, Светлана Силакова и Шаши Мартынова (Москва), среди обладателей специальных премий в разные годы были Максим Немцов, Тамара Казавчинская и другие переводчики.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:06Объявлен короткий список Премии Норы Галь
17:45Архитектурный флешмоб #МирИзМоегоОкна продолжится в России
15:23Международный фестиваль мобильного кино пройдет в онлайн-формате
14:18Начинаются показы онлайн-программы Театра наций
13:16Музей русского импрессионизма покажет лекцию о музах Юрия Анненкова
11:59Отменен Троицын фестиваль в Зальцбурге
Вчера
16:00Проект «The Earth Is Flat — Как читать медиа?» представляет серию вебинаров для подростков
15:35Moscow Music Week открывает прием заявок
14:04Директор Музея архитектуры прочитает онлайн-лекцию о Франческо БорроминиВсе новости
Болгарский поэт и издатель Георги Борисов о Владимире Шарове7 апреля 2020124
Сергей Гандлевский предлагает такой девиз на сегодня: к живым как к смертным7 апреля 2020624
Египетские храмы, православные соборы, титаны прошлого века и много хорошей музыки7 апреля 2020947
Перед какими выборами и реформами ставит коронавирус догматы христианской церкви? Текст теолога Андрея Шишкова7 апреля 2020761
Поддавки закончились, ты один на один со своими одиночеством, парностью или детностью. Посмотри в глаза своему выбору. Любовь Мульменко — о западне по имени «изоляция»6 апреля 20201118
Линор Горалик специально для Кольты перевела новый рассказ Этгара Керета6 апреля 20201631
Михаил Ямпольский о том, как пандемия дает нам возможность думать о бытии правдивее и глубже, чем мы делаем это обычно6 апреля 20202264
«Тангейзер» в постановке Саши Вальц, новый «Сон в летнюю ночь» из Вены и ранняя опера Эдисона Денисова6 апреля 20202082
Мы продолжаем цикл видеобесед с последующими обсуждениями — при вашем участии! — с главными экспертами по устройству современных медиа6 апреля 20201270
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть VII5 апреля 2020832
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть VI4 апреля 20201164
Баренбойм vs Тилеман и не только3 апреля 20205435