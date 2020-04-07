Объявлен короткий список Премии Норы Галь

© Мемориальный сайт Норы Галь

6 апреля учредители Премии Норы Галь объявили короткий список произведений, претендующих на звание лучшего короткого перевода с английского на русский язык.

Как сообщает сайт премии, в девятом премиальном сезоне различные журналы, издательства, литературные организации и сами переводчики выдвинули на соискание премии в общей сложности 92 переводов.

Шесть из них были отобраны в короткий список Премии Норы Галь:

Александр Александров (Петербург) — Саки (Гектор Хью Манро). «Чулан»

(Петербург) — Саки (Гектор Хью Манро). «Чулан» Татьяна Боровикова (Торонто) — Элис Манро. «Менстанг»

(Торонто) — Элис Манро. «Менстанг» Павел Зайков (Мурманск) — Олден Нолан. «Девушка, которая ехала в Мехико»

(Мурманск) — Олден Нолан. «Девушка, которая ехала в Мехико» Анастасия Измайлова (Москва) — Энн Битти. «Змеиные ботиночки»

(Москва) — Энн Битти. «Змеиные ботиночки» Елена Кожина (Смоленск) — Сара Холл. «После — призрак его»

(Смоленск) — Сара Холл. «После — призрак его» Надежда Сечкина (Брянск) — Дэн Симмонс. «Все дети Дракулы»

Переводы Павла Зайкова и Анастасии Измайловой опубликованы в журнале «Иностранная литература». Перевод Надежды Сечкиной вошел в состав авторской книги Дэна Симмонса «Сироты вечности», перевод Татьяны Боровиковой — в состав книги Элис Манро «Друг моей юности», обе книги выпущены издательством «Азбука-Аттикус». Перевод Александра Александрова не издавался и был прислан переводчиком.

Согласно правилам Премии Норы Галь, все переведенные сочинения относятся к литературе XX–XXI веков.

Итоги нынешнего сезона премии будут объявлены 27 апреля, в день рождения Норы Галь. «К сожалению, поскольку Москва закрыта на карантин, заключительный вечер премии не состоится, как обычно, в московской Библиотеке имени Тургенева, — сообщают учредители, — Объявление лауреата пройдет онлайн».

Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы Норы Галь (1912–1991) ее наследниками — литераторами Эдвардой Кузьминой и Дмитрием Кузьминым.

Главными лауреатами премии становились Евгения Канищева (Симферополь), Михаил Назаренко (Киев), Анна Блейз, Светлана Силакова и Шаши Мартынова (Москва), среди обладателей специальных премий в разные годы были Максим Немцов, Тамара Казавчинская и другие переводчики.







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