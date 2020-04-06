Moscow Music Week открывает прием заявок

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До 1 июня идет прием заявок на участие в шоукейс-фестивале и музыкальной конференции Moscow Music Week (MMW), которые пройдут в Москве со 2 по 5 сентября.
Заявки принимаются на сайте MMW.
На фестивале запланированы более десяти музыкальных шоукейсов российских музыкантов, а также выступления зарубежных исполнителей. В конференции MMW примут участие музыкальные журналисты, организаторы фестивалей, промоутеры и представители лейблов из России и других стран.
Год назад более 500 заявок было подано на участие в шоукейсах и около 200 заявок — на участие в конференции.
«В этом году фестиваль Moscow Music Week пройдет шестой раз. MMW дал старт многим молодым музыкантам, которые сейчас собирают полные залы. Гости MMW 2020 услышат первыми тех, кто станет ведущим голосом отечественной музыки уже через пару лет. 2020 год только начался, но уже сейчас — в эпоху пандемии коронавируса – понятно, что тема первостепенной важности в этому году – это digital. Нам предстоить узнать, насколько музыкальная индустрия готова к переходу в сеть, и какие это будет иметь последствия», – говорит основатель MMW, соорганизатор фестиваля «Боль» Степан Казарьян.
Организаторы MMW отмечают, что несмотря на массовые отмены концертов и другие сложности, которые сегодня испытывает индустрия, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Moscow Music Week состоится в любом случае, и даже если фестиваль перейдет в онлайн-формат, который сейчас прорабатывается командой, MMW даст многим артистам возможность заявить о себе.
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