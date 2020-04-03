Открывается шестой сезон фотоконкурса «Прямой взгляд»

© Женя Жуланова

Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре объявляет шестой ежегодный международный конкурс документальной фотографии «Прямой взгляд». Тема конкурса — проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также пути разрешения этих проблем.

Заявки принимаются до 1 июня. В конкурсе могут участвовать только серии фотографий, представляющие репортаж, историю или длительный фотопроект. Участие в конкурсе бесплатное.

Каждый участник может представить не более трех серий (репортажей), по одной в каждой из конкурсных номинаций — «Проблема», «Конфликт» и «Компромисс». Каждая серия должна состоять не менее чем из 7 и не более чем из 15 фотографий. Описание серии и подписи к фотографиям должны быть на английском языке.

Жюри конкурса «Прямой взгляд — 2020»:

Светлана Бахчеванова — основатель FotoEvidence, фотограф-документалист;

Андрей Поликанов — фоторедактор, визуальный директор портала «Такие дела»;

Арианна Ринальдо — куратор, художественный руководитель международного фестиваля фотографии Cortona On The Move;

Сёрен Пагтер — фотожурналист, профессор Датской школы медиа и журналистики, где он возглавляет программу фотожурналистики.

Жюри конкурса работает в два этапа. На первом объявляется шорт-лист, вошедшие в него работы будут напечатаны в каталоге конкурса. На втором этапе в каждой номинации жюри определяет трех победителей, которые получают почетный приз конкурса. Три автора, занявшие первое место в каждой номинации, получают денежные призы в размере 30 тысяч рублей. Серии победителей будут представлены на выставке в октябре 2020 года.

Конкурс «Прямой взгляд» проводится шестой год. Основные цели конкурса — содействие развитию и популяризации независимой журналистики, поддержка авторов, исследующих проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, поддержка проектов, созданных с позиции уважения и защиты человеческого достоинства, принципов заложенных в Конституции России и Всеобщей декларации прав человека ООН.















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