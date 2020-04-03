«Эшколот» организует медленное чтение Откровения Иоанна Богослова

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С 6 по 27 апреля культурно-образовательный проект «Эшколот» организует четыре семинара медленного чтения текста Откровения Иоанна Богослова.
«Последняя книга Библии, "Апокалипсис", или Откровение Иоанна, стала не только синонимом конца света, но также дала название целому жанру древней иудейской и христианской литературы, — говорится в сообщении на сайте сайт «Эшколота». — Это — самая загадочная книга Священного Писания, страшные образы которой на протяжении уже двух тысячелетий приводят в ужас и повергают в недоумение. В любой катастрофе или глобальном бедствии, люди неизменно обращаются к языку и образам Откровения».
Вести семинары будет израильский историк Михаил Туваль. На четырех занятиях мини-курса он разберет исторический и литературный контекст этой книги и подробно изучит со слушателями ее содержание.
Для того, чтобы стать слушателем курса, необходимо пройти онлайн-регистрацию. После этого каждый слушатель получит на указанный им адрес ссылку на вебинар Zoom.
Проект осуществляется при поддержке фонда «Генезис»
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