«Мосфильм» получит собственный телеканал

1 сентября начнет работу неэфирный тематический телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция». На нем будут показывать фильмы киностудии «Мосфильм».

Как сообщают «Ведомости», соглашение с «Мосфильмом» подписала медиакомпания «Цифровое телевидение» (ЦТ) — совместное предприятие ВГТРК и «Ростелекома», управляющее 19 тематическими каналами.

По условиям соглашения, компания ЦТ получила эксклюзивные неэфирные права на фильмы «Мосфильма». Эфирные права на продукцию киностудии сохраняют «Россия 1» и Первый канал. Срок соглашения и его финансовые условия не раскрываются.

Основу сетки канала «Мосфильм. Золотая коллекция» составят более тысячи картин производства киностудии «Мосфильма», в том числе фильмы из ее «золотой коллекции», такие как «Ирония судьбы, или с легким паром», «Девчата», «Служебный роман», российское кино – «Дети понедельника», «Американская дочь», «Белый тигр» и другие, а также фильмы, созданные при участии ВГТРК, в частности, «Движение вверх», «Т-34» и «Салют-7».

Отмечается, что с появлением канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возникнут проблемы у канала «Дом кино» — самого популярного тематического телеканала в России, который последние 15 лет показывает мосфильмовскую «золотую коллекцию».















































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