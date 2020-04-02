Продлен набор в арт-резиденцию Artemoff-project

© Предоставлено Artemoff-project

До 12 апреля продлен срок приема заявок от кураторов творческих групп из Южного, Приволжского и Центрального Федеральных округов на участие в арт-резиденции Artemoff-project в городе Урюпинске Волгоградской области.

Заявки принимаются онлайн, набор идет по двум направлениям: театр и сторителлинг (в любой творческой форме).

«Для совместной работы будет неделя, после которой, во время третьего фестиваля городской культуры ARTEMOFF (даты будут известны позже, в зависимости от текущей ситуации) нужно будет представить результат сотворчества куратора и группы», — сообщают организаторы.

«Фестиваль проходит в Урюпинске, — рассказывают они. — Сегодня для многих россиян это город-миф, но мы готовы доказать вам, что это реальная точка на карте России. Урюпинск — малый город с богатейшей историей, в котором живут удивительные люди. Тема фестиваля городской культуры ARTEMOFF в 2020 году — миграция. Это понятие рассматривается с разных точек зрения: от глобальных масштабов до уникальных историй».

Организаторы берут на себя расходы за проезд туда и обратно, проживание, питание, а также готовы по необходимости предоставить материалы для работы группы.

В связи с текущими обстоятельствами даты арт-резиденции могут быть изменены, о чем участники будут предупреждены заранее.







































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