 
13:46 2 апреля 2020Новости
213
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Продлен набор в арт-резиденцию Artemoff-project

News_detailed_picture© Предоставлено Artemoff-project

До 12 апреля продлен срок приема заявок от кураторов творческих групп из Южного, Приволжского и Центрального Федеральных округов на участие в арт-резиденции Artemoff-project в городе Урюпинске Волгоградской области.

Заявки принимаются онлайн, набор идет по двум направлениям: театр и сторителлинг (в любой творческой форме).

«Для совместной работы будет неделя, после которой, во время третьего фестиваля городской культуры ARTEMOFF (даты будут известны позже, в зависимости от текущей ситуации) нужно будет представить результат сотворчества куратора и группы», — сообщают организаторы.

«Фестиваль проходит в Урюпинске, — рассказывают они. — Сегодня для многих россиян это город-миф, но мы готовы доказать вам, что это реальная точка на карте России. Урюпинск — малый город с богатейшей историей, в котором живут удивительные люди. Тема фестиваля городской культуры ARTEMOFF в 2020 году — миграция. Это понятие рассматривается с разных точек зрения: от глобальных масштабов до уникальных историй».

Организаторы берут на себя расходы за проезд туда и обратно, проживание, питание, а также готовы по необходимости предоставить материалы для работы группы.

В связи с текущими обстоятельствами даты арт-резиденции могут быть изменены, о чем участники будут предупреждены заранее.


















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Сегодня на сайте
Наше нынешнее состояние похоже на «принудительный аутизм»Общество
Наше нынешнее состояние похоже на «принудительный аутизм» 

Сегодня, во Всемирный день распространения информации об аутизме, вы можете помочь фонду «Антон тут рядом». Почему это важно именно сейчас — объясняет Любовь Аркус в маленьком тексте и маленьком фильме

2 апреля 2020424