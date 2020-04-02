Продлен набор в арт-резиденцию Artemoff-project

Что ловить в сети 2 апреля
«Никсон в Китае», «Пер Гюнт» в Вене, Гергиев в Лондоне и онлайн-премьера «Фиделио» в Вене2 апреля 2020516
До 12 апреля продлен срок приема заявок от кураторов творческих групп из Южного, Приволжского и Центрального Федеральных округов на участие в арт-резиденции Artemoff-project в городе Урюпинске Волгоградской области.
Заявки принимаются онлайн, набор идет по двум направлениям: театр и сторителлинг (в любой творческой форме).
«Для совместной работы будет неделя, после которой, во время третьего фестиваля городской культуры ARTEMOFF (даты будут известны позже, в зависимости от текущей ситуации) нужно будет представить результат сотворчества куратора и группы», — сообщают организаторы.
«Фестиваль проходит в Урюпинске, — рассказывают они. — Сегодня для многих россиян это город-миф, но мы готовы доказать вам, что это реальная точка на карте России. Урюпинск — малый город с богатейшей историей, в котором живут удивительные люди. Тема фестиваля городской культуры ARTEMOFF в 2020 году — миграция. Это понятие рассматривается с разных точек зрения: от глобальных масштабов до уникальных историй».
Организаторы берут на себя расходы за проезд туда и обратно, проживание, питание, а также готовы по необходимости предоставить материалы для работы группы.
В связи с текущими обстоятельствами даты арт-резиденции могут быть изменены, о чем участники будут предупреждены заранее.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:40Большой фестиваль мультфильмов запускает онлайн-школу
13:46Продлен набор в арт-резиденцию Artemoff-project
13:31Максима Ксензова назначили замминистра культуры
12:55Умер Эллис Марсалис
11:50БДТ впервые провел виртуальный сбор труппы
11:13Политех устраивает большой поэтический марафон
Вчера
21:02Коллектив «Ведомостей» поддержал смену главреда
17:58Отменен Эдинбургский фестиваль
15:49Третьяковка выложила в свободный доступ фотоархив 47 выставокВсе новости
«Никсон в Китае», «Пер Гюнт» в Вене, Гергиев в Лондоне и онлайн-премьера «Фиделио» в Вене2 апреля 2020516
Сегодня, во Всемирный день распространения информации об аутизме, вы можете помочь фонду «Антон тут рядом». Почему это важно именно сейчас — объясняет Любовь Аркус в маленьком тексте и маленьком фильме2 апреля 2020424
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть III1 апреля 2020543
Дневники Семена Ласкина, его коллекция картин и мистический роман о художниках 1930-х1 апреля 2020832
Герои нового русского рока из Новосибирска рассказывают, в чем их идентичность1 апреля 2020602
Два варианта одного текста, написанные с разницей в два дня Анастасией Усачевой1 апреля 20201787
«Баядерка» из Перми, праздник барокко от Опера Комик и день рождения Рахманинова1 апреля 20202205
На 87-м году жизни в своем поместье под Краковом умер Кшиштоф Пендерецкий31 марта 20202468
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть II31 марта 2020846
Лекция известного аналитика начинает цикл видеобесед с легендарными экспертами в сфере медиа. Смотрите — и обсуждайте ее в этот четверг с Василием Гатовым31 марта 20201968
«Фиделио» из Милана, «Тристан и Изольда» из Рима и виртуальная экскурсия по Пермскому театру оперы и балета31 марта 20202198
К 70-летию Ивана Ахметьева31 марта 20201652