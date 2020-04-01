Коллектив «Ведомостей» поддержал смену главреда

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Сегодня, 1 апреля, в редакции деловой газеты «Ведомости» состоялось голосование, по итогам которого коллектив издания выбрал его новым главным редактором Анфису Воронину вместо недавно назначенного и.о. главреда Андрея Шмарова.
Как пишут «Ведомости», 73 из 79 сотрудников редакции, принимавших участие в голосовании, поддержали кандидатуру Анфисы Ворониной, которая больше 20 лет работает в деловых СМИ, а сейчас является главным редактором партнерского проекта «Ведомостей» — «Ведомости &».
Бывший гендиректор проекта «Сноб» Андрей Шмаров исполняет обязанности главреда «Ведомостей» с 24 марта. Он был назначен на эту должность Константином Зятьковым и Алексеем Голубовичем, которые находятся в процессе приобретения у Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура компании АО «БНМ», издающей газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review.
На днях пятеро заместителей главреда «Ведомостей» — Александр Губский, Борис Сафронов, Дмитрий Симаков, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян — предложили Зятькову и Голубовичу сменить главреда издания, сообщив о «кризисе доверия внутри коллектива, который не хочет работать с чуждыми им новыми руководителями».
О результатах сегодняшнего голосования редакция сообщила Кудрявцеву, Зятькову и Голубовичу.
Тогда же пришел ответ на письмо редакторов, подписанный Зятьковым. Он пишет, что намерен развивать редакцию и как читатель газеты и сайта заинтересован в сохранении их качественного содержания.
По словам Зятькова, и.о. главреда высоко ценит предоставленную ему шанс и пытается доказать, что уважает коллектив и стандарты работы издания. В настоящий момент замена Шмарова на этом посту не рассматривается, но редакция получит возможность выбрать нового руководителя на совете директоров, который должен состояться не позднее, чем через месяц после закрытия сделки. В середине марта Кудрявцев говорил, что ожидает закрытия сделки через один-два месяца.
Свое письмо Зятьков завершил словами: «Знаю, что и вы переживаете за издание и своих читателей. Прошу заверить аудиторию и подписчиков в том, что принципы редакции на данный момент сохраняются, несмотря на карантин и турбулентный период сделки».
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