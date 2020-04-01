Начался марафон на онлайн-платформе «Академия Пушкинского»

«Час места». 21 августа 2016 года
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Сегодня, 1 апреля, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) объявил о начале второго марафона на просветительской онлайн-платформе «Академия Пушкинского» и открыл доступ к курсу «История мирового искусства. Избранное».
Как сообщает пресс-служба ГМИИ, «Академия Пушкинского» посвящена мировой культуре и дает возможность всем желающим бесплатно и дистанционно пройти обучение у лучших экспертов в области истории искусства. На платформе собраны лекции научных сотрудников, интервью и выступления директоров ведущих музеев мира. Программа состоит из четырех разделов — «Пушкинский INTRO», «Пушкинский PRO», «Пушкинский KIDS» и «Пушкинский.Youth».
Марафон рассчитан на слушателей начального уровня подготовки, не обладающих специальными знаниями в области искусствоведения, и пройдет в разделе «Пушкинский INTRO».
Бесплатный вводный курс «История мирового искусства. Избранное» знакомит с основными этапами развития мировой культуры и важнейшими работами из собрания музея. Курс, подготовленный научными сотрудниками ГМИИ, состоит из 10 видеолекций и итогового теста.
С 1 по 30 апреля для просмотра доступны все лекции. После завершения курса слушателям будет предложен итоговый тест для проверки полученных знаний. Все, кто успешно пройдет тест, набрав 80 и более баллов из 100 возможных, получат в подарок от ГМИИ конспекты всех лекций.
Слушателей курса приглашают присоединиться к чату «Академия INTRO» в Telegram, где можно задать вопросы координаторам курса и обсудить лекции с другими участниками. Узнать подробности и зарегистрироваться на курс можно на официальном сайте музея.
Видеолекции и материалы разделов «Пушкинский PRO» (рассчитан на аудиторию, обладающую базовыми знаниями в области истории искусства), «Пушкинский KIDS» (материалы для детей и родителей) и «Пушкинский.Youth» (программы музея, адресованные молодежи) доступны в полном объеме, ознакомиться с ними можно будет в свободном порядке.
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