Объявлены победители конкурса молодых композиторов «Партитура»

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31 марта стали известны победители первого всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура».
Как сообщает сайт Союза композиторов России, лауреатами конкурса стали 35 молодых композиторов, вошедших в шорт-лист, из числа которых экспертный совет выбрал победителей в семи конкурсных номинациях:
«Симфоническое произведение крупной формы»
«Симфоническое произведение малой формы»
«Оперная музыка или музыка оперетты»
«Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром»
«Эстрадно-симфоническое произведение»
«Киномузыка»
«Балетная музыка»
Также на сайте Союза композиторов приводится список произведений финалистов — лауреатов конкурса, в которых члены экспертного совета отметили яркие и мелодические формы. Это «На горизонте» Андрея Кудрявцева, «North Sea» Елены Вайнберг, балет «Призрачное свидание» Эльвиры Коргуевой, «Музыка к свету» Андрея Зубца, кинематографическая сюита «Hyperion» Бориса Вишневского и сюита из фильма «Позвоните Мышкину» Олеси Бердниковой.
Победители конкурса «Партитура» получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей, их произведения будут изданы в сборнике партитур, записаны на студии звукозаписи и изданы на диске, отправлены в музыкальные библиотеки и учебные заведения по всей стране.
Планируется, что произведения победителей впервые прозвучат в Большом зале Московской консерватории. Московский государственный академический оркестр (МГАСО) под управлением Павла Когана исполнит их на праздничном гала-концерте. Произведения лауреатов конкурса также будут исполнены в концертной программе для молодежной аудитории.
В экспертный совет конкурса «Партитура» входят художественный руководитель и главный дирижер МГАСО Павел Коган, председатель совета Союза композиторов России, композитор Алексей Рыбников, председатель правления Союза композиторов России, композитор Рашид Калимуллин, генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, композитор, звуковой художник, пианист Петр Айду, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, музыкальный критик, журналист и композитор Петр Поспелов, композитор, основатель «Студии новой музыки» Владимир Тарнопольский и другие.
Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» был учрежден в конце 2019 года. Конкурс организует Фонд развития современного искусства, партнеры конкурса — Союз композиторов России, МГАСО, Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства Елены Образцовой и журнал «Музыкальная жизнь».
Конкурс проводится с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов
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