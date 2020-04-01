Объявлены победители конкурса молодых композиторов «Партитура»

31 марта стали известны победители первого всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура».

Как сообщает сайт Союза композиторов России, лауреатами конкурса стали 35 молодых композиторов, вошедших в шорт-лист, из числа которых экспертный совет выбрал победителей в семи конкурсных номинациях:

«Симфоническое произведение крупной формы»

Игорь Холопов (Москва) — фантазия для симфонического оркестра «Урок»



«Симфоническое произведение малой формы»

Анна Поспелова (Москва) — «Equilibrio»



«Оперная музыка или музыка оперетты»

Алексей Чернаков (Москва) — одноактная опера «Вещий сон»



«Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром»

Андрей Бесогонов (Балашиха) — Концерт для фагота и симфонического оркестра



«Эстрадно-симфоническое произведение»

Артем Пысь (Москва) — «В присутствии Любви и Смерти»



«Киномузыка»

Мурат Кабардоков (Петербург) — музыка к фильму «Человек с киноаппаратом»



«Балетная музыка»

Анастасия Костюкова (Казань) — «По ту сторону зеркала»

Также на сайте Союза композиторов приводится список произведений финалистов — лауреатов конкурса, в которых члены экспертного совета отметили яркие и мелодические формы. Это «На горизонте» Андрея Кудрявцева, «North Sea» Елены Вайнберг, балет «Призрачное свидание» Эльвиры Коргуевой, «Музыка к свету» Андрея Зубца, кинематографическая сюита «Hyperion» Бориса Вишневского и сюита из фильма «Позвоните Мышкину» Олеси Бердниковой.

Победители конкурса «Партитура» получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей, их произведения будут изданы в сборнике партитур, записаны на студии звукозаписи и изданы на диске, отправлены в музыкальные библиотеки и учебные заведения по всей стране.

Планируется, что произведения победителей впервые прозвучат в Большом зале Московской консерватории. Московский государственный академический оркестр (МГАСО) под управлением Павла Когана исполнит их на праздничном гала-концерте. Произведения лауреатов конкурса также будут исполнены в концертной программе для молодежной аудитории.

В экспертный совет конкурса «Партитура» входят художественный руководитель и главный дирижер МГАСО Павел Коган, председатель совета Союза композиторов России, композитор Алексей Рыбников, председатель правления Союза композиторов России, композитор Рашид Калимуллин, генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, композитор, звуковой художник, пианист Петр Айду, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, музыкальный критик, журналист и композитор Петр Поспелов, композитор, основатель «Студии новой музыки» Владимир Тарнопольский и другие.

Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» был учрежден в конце 2019 года. Конкурс организует Фонд развития современного искусства, партнеры конкурса — Союз композиторов России, МГАСО, Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства Елены Образцовой и журнал «Музыкальная жизнь».

Конкурс проводится с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов







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