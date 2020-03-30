Назначен новый руководитель Роскомнадзора

29 марта премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителем Роскомнадзора Андрея Липова, начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Распряжение «О руководителе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» опубликовано на сайте правительства.

С мая 2012 года Роскомнадзор возглавлял Александр Жаров, который был освобожден от должности Михаилом Мишустиным 23 марта, а на следующий день был назначен на должность генерального директора холдинга «Газпром-медиа» сроком на три года.

Как сообщает ТАСС, Андрей Липов занимал пост начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи с 2018 года. 28 марта президент Владимир Путин освободил Липова от этой должности и назначил на его место начальника управления информационных технологий Федеральной налоговой службы (ФНС) Татьяну Матвееву.

Краткую биографию нового руководителя Роскомнадзора приводит «Коммерсантъ».

Андрей Липов (р. 1969) окончил факультет кибернетики Российского технологического университета, кандидат технических наук. В 1990-х был совладельцем и гендиректором московской телекоммуникационной компании «Онлайн ресурс центр», с 2008 года занимал различные должности в департаменте государственной политики в области информатизации и информационных технологий Министерства связи и массовых коммуникаций.

В 2010–2012 годах был директором департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий Минкомсвязи, летом 2012 года возглавил управление президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.















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