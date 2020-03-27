Умер Кшиштоф Пендерецкий

© Bogdan Krężel / Przekrój / Visavis.pl / Forum

Сегодня, 29 марта, в Кракове в возрасте 86 лет умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий.

Об этом сообщает ТАСС.

Кшиштоф Пендерецкий родился в 1933 году в городе Дембица на юго-востоке Польши, с детства обучался игре на скрипке и фортепиано, в гимназии создал собственный оркестр. В 1951 году поступил в Ягеллонский университет в Кракове, в 1954 году — в Краковскую музыкальную академию, где сосредоточился на занятиях композицией под руководством Артура Малявского и Станислава Веховича. В 1958 году, по окончании академии, стал ее преподавателем, а в 1972 году — ректором. Впоследствии также преподавал композицию в Эссене и Йеле.

Первый успех Кшиштофа Пендерецкого как композитора связан с победой в 1959 году на всепольском композиторском конкурсе «Варшавская осень». В начале 1960-х годов композитор получил всемирную известность как один из главных представителей восточноевропейского музыкального авангарда.

В 1960 году он сочинил знаменитый «Плач по жертвам Хиросимы» для 52 струнных инструментов, в 1973 году — первую из своих восьми симфоний. Также Кшиштоф Пендерецкий писал оперы, хоровую, инструментальную и камерную музыку. Среди наиболее известных сочинений композитора «Страсти по Луке» (1965), De Natura Sonoris (1966, 1971, 2012), Каприччио для скрипки с оркестром (1967), «Утреня» (1969–1971), «Польский реквием» (1980–2005).

Кроме того, Кшиштоф Пендерецкий является автором музыки к фильму «Рукопись, найденная в Сарагосе» (Rękopis znaleziony w Saragossie, 1964) Войцеха Ежи Хаса. Его музыка звучит в фильмах «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist, 1973) Уильяма Фридкина, «Сияние» (The Shining, 1980) Стэнли Кубрика, «Катынь» (Katyń, 2007) Анджея Вайды, «Остров проклятых» (Shutter Island, 2010) Мартина Скорсезе.



































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