Клуб Powerhouse просит о поддержке

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Московский клуб Powerhouse, закрывшийся для посетителей из-за пандемии коронавируса COVID-19, обратился с призывом о помощи к общественности.
«Все шесть лет в основе существования Дома Силы лежала глобальная идея — поддержка локальной сцены. Этого принципа мы честно придерживались с первого дня, когда системообразующим местом была студия, поддерживающая молодых музыкантов; этот принцип сохраняется и до сих пор, когда в расписании появляется молодая группа, о которой нам хочется вам рассказать. Прямо сейчас мы столкнулись с ситуацией, которая противоречит этому важному принципу — вирус лишил возможности принимать в Доме гостей. Мы и раньше переживали непростые времена, справимся и с этим — впереди новый летний сезон с верандой. Но в этих условиях и Дому, и сцене нужна ваша поддержка», — говорится в обращении команды Powerhouse.
Помочь клубу можно, купив онлайн футболки с его логотипом, сертификаты на ужин, стикеры, пятичасовую сессию записи на студии и другие лоты.
Powerhouse Moscow открылся в особняке XIX века на Таганке в конце 2013 года как клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов. С тех пор на сцене Powerhouse выступило множество известных и начинающих исполнителей с программами самых разных жанров и направлений — от рока, электронных лайвов и хаус-вечеринок до джаза и неоклассики.
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