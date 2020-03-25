Фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом» принимает заявки

Группа Рой. Сорные травы. 2017 © Группа Рой

До 20 мая открыт прием заявок от художников и творческих коллективов на участие в 10-м Международном фестивале видеоарта «Сейчас&Потом», который пройдет с 21 октября по 11 ноября в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве.

Заявку можно подать на сайте фестиваля. Его тема в этом году — «Возможность цвета».

Организаторы ждут от художников работы, отражающие всю полноту мира, а потом проведут «спектральный» анализ и выберут видео, которые, независимо от цветовой гаммы, наиболее ярко характеризуют цвета как эмоциональные, социальные и культурные метафоры реального и виртуального мира, пространства памяти и возможностей будущего.

«Как всегда, мы ожидаем от вас новых идей, оригинальных и смелых решений, ясности мышления, творческой реализации задуманного и, возможно, подсказки, к какому цвету можно отнести вашу работу», — говорит куратор и директор фестиваля Марина Фоменко.

Международный фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом» (Now&After) проводится с 2011 года, сначала ежегодно, последнее время — каждые два года.

Фестиваль основан на принципах открытого приема работ от видехудожников. Каждый желающий может отправить три своих работы продолжительностью не более двадцати минут. Все проекты проходят отбор экспертного жюри, победители по итогам фестиваля награждаются призами.



















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