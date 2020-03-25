Фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом» принимает заявки

Искусство делать одолжения
Сергей Хачатуров о том, что современный театр заимствует у музея25 марта 2020457
До 20 мая открыт прием заявок от художников и творческих коллективов на участие в 10-м Международном фестивале видеоарта «Сейчас&Потом», который пройдет с 21 октября по 11 ноября в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве.
Заявку можно подать на сайте фестиваля. Его тема в этом году — «Возможность цвета».
Организаторы ждут от художников работы, отражающие всю полноту мира, а потом проведут «спектральный» анализ и выберут видео, которые, независимо от цветовой гаммы, наиболее ярко характеризуют цвета как эмоциональные, социальные и культурные метафоры реального и виртуального мира, пространства памяти и возможностей будущего.
«Как всегда, мы ожидаем от вас новых идей, оригинальных и смелых решений, ясности мышления, творческой реализации задуманного и, возможно, подсказки, к какому цвету можно отнести вашу работу», — говорит куратор и директор фестиваля Марина Фоменко.
Международный фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом» (Now&After) проводится с 2011 года, сначала ежегодно, последнее время — каждые два года.
Фестиваль основан на принципах открытого приема работ от видехудожников. Каждый желающий может отправить три своих работы продолжительностью не более двадцати минут. Все проекты проходят отбор экспертного жюри, победители по итогам фестиваля награждаются призами.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:50Спектакли Московского музыкального театра покажут в интернете
16:44Проект «Москва глазами инженера» подготовил онлайн-лекции и мастер-классы
15:38Умерла Инна Макарова
14:49Транссибирский арт-фестиваль переходит в онлайн
13:14Резиденция лейбла Rainy Days откроется в формате онлайн-транслцяии
12:31Посещаемость кинотеатров в России упала до минимума за 10 лет
11:50Фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом» принимает заявки
11:05InLiberty запустил программу онлайн-семинаров для тех, кто сидит на карантине
24 марта 2020Все новости
Сергей Хачатуров о том, что современный театр заимствует у музея25 марта 2020457
Новый альбом братьев Ино «Mixing Colours» вернет вас в зону комфорта25 марта 2020620
«Орфей» Уилсона, «Орфей и Эвридика» Карсена, «Щелкунчик» из Берлина и современная опера по Замятину из Парижа25 марта 20201891
Главные призеры и открытия XXV Суздальского анимационного фестиваля24 марта 20201078
Сергей Сафонов, Юрий Петухов, Людмила Денисова, Вера Евстафьева — о выставке Антонины Софроновой и издании ее первого альбома24 марта 20201280
Анна Наринская о предвидении и взгляде на мир из новой реальности24 марта 20202928
«Неделя Вагнера» в Мет, редкие оперы Россини и Верди, постановки последних лет из Экс-ан-Прованса24 марта 20202020
Немецкий классик электронной музыки — о возросшей популярности краут-рока, новом тональном искусстве и любви к России23 марта 20201906
Полина Аронсон обращается к новым борцам за просветление в карантине23 марта 20206704
Никита Елисеев о книге Якова Гордина «Моя армия»23 марта 20201579
COVID-19 и экономика культуры23 марта 20202143
«Фальстаф» из Берлина, «Евгений Онегин» из Мет, прямые трансляции концертов из Москвы, Екатеринбурга, Перми и Мюнхена23 марта 20202318