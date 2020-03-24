Planeta.ru открыла видеолекторий по краудфандингу

© краудпродюсер.рф

Платформа Planeta.ru запустила образовательную онлайн-программу, выпускники которой овладеют новой профессией крауд-продюсера. В программе четыре видеокурса и четыре мастер-класса экспертов российского краудфандинга.

Среди материалов программы «Основы крауд-продюсирования» (краудпродюсер.рф) новые бесплатные видеолекции сотрудников и партнеров платформы, а также прошлогодний курс Planeta.ru «Убойные секреты краудфандинга».

Эксперты Planeta.ru расскажут об особенностях краудфандинга и помогут разобраться с бухгалтерскими и юридическими нюансами.

Пиар-директор «Тотального диктанта» Ксения Эрдман и главный редактор «Теплицы социальных технологий» Наталья Баранова научат писать вовлекающие тексты для крауд-кампаний в формате сторителлинга. Выстроить долгосрочные отношение с аудиторией поможет социальный предприниматель и автор шести успешных проектов по развитию бренда «Малый Турыш» и одноименной уральской деревни Гузель Санжапова.

«Каждый — от новичка в краудфандинге до виртуоза народного финансирования — найдет на платформе краудпродюсер.рф что-то полезное, — говорит директор по развитию Planeta.ru, соавтор и ведущая двух курсов образовательной программы Василина Дрогичинская. — Курсы и мастер-классы доступны для прохождения в любое удобное время. Можно знакомиться с ними выборочно. Но те, кто пройдут все занятия и справятся с финальным тестированием, смогут стать крауд-продюсерами и попасть на первую в России карту таких специалистов».

Крауд-продюсер — это новая специальность, так называют экспертов по упаковке и продвижению крауд-проектов. Иногда функции крауд-продюсера могут выполнять авторы кампаний, иногда крауд-продюсеры — сотрудники платформы, а иногда — фрилансеры или независимые консультанты. Чтобы на карте было больше региональных специалистов, этой весной педагоги крауд-площадки проведут бесплатные мастер-классы в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Перми. Попасть на карту смогут студенты новой образовательной программы, подтвердив теоретические знания ведением или сопровождением как минимум двух успешных краудфандинговых проектов.

Выпускники программы получат доступ к рассылке с черновиками проектов Planeta.ru, авторы которых нуждаются в помощи. Таким образом, они сразу смогут нарабатывать кейсы. В дальнейшем карта поможет авторам находить для проектов помощников-продюсеров, а крауд-продюсерам — заявлять о себе.







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