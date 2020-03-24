Александр Жаров сменил должность

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. Москва, Кремль, 24 сентября 2018 года © Пресс-служба Президента России

Сегодня, 24 марта, бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен на должность генерального директора холдинга «Газпром-медиа» сроком на три года.

Как сообщает сайт «Газпром-медиа», решение о назначении принял совет директоров холдинга.

23 марта распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина Александр Жаров был освобожден от должности руководителя Роскомнадзора, которым он руководил с мая 2012 года.

До этого Жаров четыре года работал заместителем министра связи и массовых коммуникаций, ранее возглавлял департамент пресс-службы, информации и протокола правительства, бал заместителем генерального директора ВГТРК, пресс-секретарем премьер-минисра Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава.

«Опыт Александра Александровича Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи», — прокомментировал назначение председатель совета директоров «Газпром-медиа», председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер.

В свою очередь Жаров заявил, что «готов применить все свои знания и опыт во благо компании».

Ранее сообщалось, что на его место в Роскомнадзоре могут назначить Андрея Липова, главу управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Крупнейший российский медиахолдинг «Газпром-медиа» объединяет активы во всех сегментах медиарынка, в него входят 9 федеральных телеканалов, 29 тематических каналов, 10 радиостанций, 10 кинопроизводственных и дистрибуционных компаний, издательства, активы в сегменте цифровых технологий, спутниковый оператор «НТВ-Плюс», компания по производству и дистрибуции тематических телеканалов «Ред Медиа» и видеосервис Premier.

С 2015 года «Газпром-медиа» возглавлял бывший председатель оргкомитета Олимпийских Игр в Сочи Дмитрий Чернышенко. 21 января 2020 года Чернышенко был назначен вице-премьером в правительстве Мишустина.



















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU