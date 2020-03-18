Руководитель Роскомнадзора возглавит «Газпром-медиа»

Александр Жаров © Роскомнадзор

Новым председателем правления медиахолдинга «Газпром-медиа» станет глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к «Газпром-медиа», федерального чиновника и топ-менеджера одной из крупнейших медиакомпаний. Один из них рассказал, что Александр Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-медиа», председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером.

Александр Жаров (р. 1964) руководит Роскомнадзором с мая 2012 года, до этого он четыре года работал заместителем министра связи и массовых коммуникаций, ранее возглавлял департамент пресс-службы, информации и протокола правительства, бал заместителем генерального директора ВГТРК, пресс-секретарем премьер-минисра Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава. Как отмечает сайт Роскомнадзора, в 2004 году Жаров защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пропаганда здорового образа жизни».

По сведениям источников РБК, на место Жарова в Роскомнадзоре могут назначить Андрея Липова, главу управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Крупнейший российский медиахолдинг «Газпром-медиа» объединяет все сегменты медиаиндустрии, в него входят телекомпании (НТВ, ТНТ, «НТВ-Плюс», ТВ3, «2х2», «Пятница!»), радиостанции («Эхо Москвы», «Cити-FM», Relax-FM, «Авторадио» и др.), издательство «Семь дней», журналы, интернет-порталы, кинотеатры. Также холдинг занимается кинопроизводством, кинопрокатом и рекламой.

С 2015 года «Газпром-медиа» возглавлял бывший председатель оргкомитета Олимпийских Игр в Сочи Дмитрий Чернышенко. При нем в холдинге были запущены телеканалы «Матч ТВ» и «Супер», появился видеосервис Premier. 21 января 2020 года Чернышенко был назначен вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.



















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