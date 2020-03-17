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Умер Константин Рябинов

News_detailed_picture© Константин Рябинов | Кузьма & ВиртУОзы | Кузя УО / «ВКонтакте»

16 марта в своей квартире в Петербурге был найден мертвым музыкант, поэт и художник Константин Рябинов, один из основателей группы «Гражданская оборона». Ему было 55 лет.

Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Константин Валентинович Рябинов родился в 1964 году в Омске, в конце 1970-х стал гитаристом панк-группы Александра Клипова «Иван Морг и Мертвяки», в 1984 году начал сотрудничество с Егором Летовым в его первом рок-проекте «Посев».

В том же году вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко основал группу «Гражданская оборона», участником которой оставался на протяжении 15 лет с перерывами, вызванными службой в армии и участием в других проектах.

При записи альбомов «Гражданской обороны» Константин Рябинов играл на множестве инструментов, на концертах выступал как басист (1989–1990) и соло-гитарист (1994–1999, 2004).

В 1999 году Константин Рябинов ушел из «Гражданской обороны», переехал в Петербург и занялся сольным творчеством. Последние концерты группы с участием Константина Рябинова прошли в Москве и Петербурге в 2004 году, когда отмечалось ее 20-летие.

Среди других проектов, участником которых был Константин Рябинов, «Анархия», «Цыганята и Я с Ильича», «Бром & Кузьма», Virgo Intacta, «Христосы на паперти», «Коммунизм», «Кузьма & ВиртУОзы».


















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