Умер Михаил Беломлинский

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11 марта в США в возрасте 85 лет умер художник-иллюстратор Михаил Беломлинский.
Об этом сообщила его дочь, писательница Юлия Беломлинская.
Михаил Самуилович Беломлинский родился в 1934 году в Москве, в 1960 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. В 1957–1989 годах — член творческого объединения «Боевой карандаш», автор сатирических плакатов.
С 1971 года много работал с детской литературой, был главным художником журнала «Костер». В 1989 году эмигрировал в США, был арт-директором газеты «Новое русское слово».
Михаил Беломлинский создал илюстрации и художественное оформление для более чем 250 книг, среди в том числе «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена, «Говорящий сверток» Джеральда Даррелла, «Дон Кихот» Сервантеса. Одной из последних работ художника стала книга «33 несчастья» Лемони Сникета.
Большую известность получили иллюстрации Михаила Беломлинского к советскому изданию сказки Джона Роналда Руэла Толкина «Хоббит» в переводе Наталии Рахмановой (1976). В них Бильбо Бэггинсу сознательно придано портретное сходство с актером Евгением Леоновым, который одобрительно отнесся к работе художника.
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