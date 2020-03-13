Презентация первой в России книги об искусстве перформанса пройдет в «Гараже»

16 марта в Музее современного искусства «Гараж» в Москве культуролог Мария Антонян представит свою книгу «Рецепция перформанса. Марина Абрамович присутствует».

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

На презентации Мария Антонян рассмотрит принципы и историографию классического перформанса, поговорит о феномене художника-перформансиста, объяснит разницу между перформансом и акционизмом, а также расскажет том, как случайное посещение выставки может повлиять на судьбу человека.

«Первая в России книга отечественного автора об искусстве перформанса исследует фундаментальные вопросы жанра и особенности его восприятия, обращаясь к работам Марины Абрáмович — одной из самых ярких фигур в мире искусства второй половины XX — начала XXI века», — говорится о книге на ее официальном сайте.

«Автор анализирует процесс рецепции перформанса в поле культуры и искусства с точки зрения теории коммуникативного акта, рассматривает терминологию и истоки языка искусства действия, а также тему взаимоотношений между зрителем, обществом и художником, использующим человеческое тело и сознание для создания произведения искусства, — отмечает сайт издательства КДУ, выпустившего книгу. — В работе представлены основные черты, типы и историческая периодизация жанра, разобраны проблемы наготы, скуки, табуированности, времени и пространства, вопросы работы с подсознанием, воли, эмпатии, умерщвления плоти, интерактивности, поиска идентичности».

Мария Антонян — специалист по перформансу, культуролог, переводчик, преподаватель МГУ и Британской высшей школы дизайна. Окончила специалитет и аспирантуру факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Стипендиат программы Fulbright. Проводила исследования в Колумбийском университете, Школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета, Исследовательском центре МоМА (Нью-Йорк). Работала с личным архивом Марины Абрамович. Автор ряда научных статей, докладов и лекционных курсов на русском, английском и испанском языках. Живет и работает в Москве.











Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU