Премия «НОС-2020» начинает прием заявок

Не выходя из комнат
Полина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук13 марта 2020442
15 марта открывается прием заявок на участие в литературной премии «НОС» (Новая словесность) 2020 года, учредителем и организатором которой является Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.
Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, номинантом на премию может стать любой прозаический текст, впервые опубликованный в период с 1 июня 2019 года по 31 июля 2020 года на русском языке в книжном/журнальном/газетном издании или в электронном СМИ.
Территориальных ограничений для участников конкурса не существует. Претендовать на премию могут тексты различных художественных жанров — от традиционных романов до экспериментальной прозы. Правом выдвижения на премию обладают книжные издательства, СМИ, творческие союзы и объединения, литературные агентства.
Заявки принимаются до 31 июля. 20 сентября будет объявлен лонг-лист, 15 октября начнется читательское голосование, 3 ноября на XIV Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК) пройдут дебаты и оглашение шорт-листа.
Финал и награждение лауреатов состоятся в конце января — начале февраля 2021 года.
Премия «НОС» создана для отслеживания текущей ситуации в области российской литературы, для вы-явления основных трендов, тенденций, имен. Главное отличие «НОСа» от других премий — публичность принятия решений: ежегодно победители определяются в процессе открытых дебатов с участием членов жюри, экспертного совета, представителей критического сообщества. «НОС» — это инструмент аналитики и описания процессов, протекающих в поле словесности, способ вовлечения в обсуждение читателей (одна из номинаций премии – «Приз читательских симпатий»), метод популяризации книжной культуры в целом.
Гран-при премии «НОС-2019» получил Александр Стесин за книгу «Нью-Йоркский обход», приз критического сообщества получила Линор Горалик за книгу «Все, способные дышать дыхание», в номинации «Приз читательских симпатий» победил роман Алексея Поляринова «Центр тяжести».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:31Презентация первой в России книги об искусстве перформанса пройдет в «Гараже»
13:10Проводится конкурс на название нового музея на Красной площади
11:38«Пионер» покажет фильм об Артемии Троицком
Вчера
18:39Премия «НОС-2020» начинает прием заявок
16:47Суд в Москве оштрафовал BBC World News
16:00Художников приглашают принять участие в выставке «Искусство быть»
15:10Башкирская опера представит «Аттилу» в Большом театре
13:43Премия «Просветитель» открывает сезонВсе новости
Полина Аронсон о том, что пандемия додумала за нас мир, состоящий из одной безопасности и одних разлук13 марта 2020442
Крис Кук, лондонский эксперт по цифровым продажам в музыке, излагает свой взгляд на настоящее и будущее музыкальной индустрии12 марта 2020939
Баритон Владислав Сулимский споет партию ветхозаветного пророка Илии в оратории Мендельсона11 марта 20201343
«Еще одна запись — и решетка»: как создавался альбом «Периферия», с которого началась всесоюзная слава «ДДТ»11 марта 20203106
Известный экономист о близком и далеком будущем: почему нужно перепридумать старость, как вернуть утраченное в век цифры системное мышление и что делать с Russian math?11 марта 20202337
Главные сериальные премьеры марта: возвращение «Удивительных историй», загадочные «Разрабы» и другие11 марта 20201880
Тоталитарный Китай борется с коронавирусом эффективнее, чем демократические страны. Значит ли это, что людям придется переосмыслить оценку обеих моделей, спрашивает Максим Трудолюбов11 марта 20202447
Выдающаяся певица о юбилейных концертах, зарубежной карьере и проблемах фолк-музыки в России10 марта 20202533
Итальянский профессор Клаудиа Пиералли — о том, с каким трудом сталинские репрессии воспринимались в Европе10 марта 20202293
Что смотреть на «Духе огня» в Москве10 марта 20201466
Моторная техно-романтика от ключевого участника московской инди-группы EIMIC10 марта 20201176
Никита Елисеев о книге Кэрил Эмерсон «Очерки по русской литературной и музыкальной культуре»10 марта 20201813