Премия «НОС-2020» начинает прием заявок

© Фонд Михаила Прохорова

15 марта открывается прием заявок на участие в литературной премии «НОС» (Новая словесность) 2020 года, учредителем и организатором которой является Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.

Как сообщает пресс-служба Фонда Михаила Прохорова, номинантом на премию может стать любой прозаический текст, впервые опубликованный в период с 1 июня 2019 года по 31 июля 2020 года на русском языке в книжном/журнальном/газетном издании или в электронном СМИ.

Территориальных ограничений для участников конкурса не существует. Претендовать на премию могут тексты различных художественных жанров — от традиционных романов до экспериментальной прозы. Правом выдвижения на премию обладают книжные издательства, СМИ, творческие союзы и объединения, литературные агентства.

Заявки принимаются до 31 июля. 20 сентября будет объявлен лонг-лист, 15 октября начнется читательское голосование, 3 ноября на XIV Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК) пройдут дебаты и оглашение шорт-листа.

Финал и награждение лауреатов состоятся в конце января — начале февраля 2021 года.

Премия «НОС» создана для отслеживания текущей ситуации в области российской литературы, для вы-явления основных трендов, тенденций, имен. Главное отличие «НОСа» от других премий — публичность принятия решений: ежегодно победители определяются в процессе открытых дебатов с участием членов жюри, экспертного совета, представителей критического сообщества. «НОС» — это инструмент аналитики и описания процессов, протекающих в поле словесности, способ вовлечения в обсуждение читателей (одна из номинаций премии – «Приз читательских симпатий»), метод популяризации книжной культуры в целом.

Гран-при премии «НОС-2019» получил Александр Стесин за книгу «Нью-Йоркский обход», приз критического сообщества получила Линор Горалик за книгу «Все, способные дышать дыхание», в номинации «Приз читательских симпатий» победил роман Алексея Поляринова «Центр тяжести».







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