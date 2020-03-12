Суд в Москве оштрафовал BBC World News

Сегодня, 12 марта, мировой суд Никулинского района Москвы вынес решение о взыскании штрафа с телеканала BBC World News и его главного редактора Екатерины Якушенко за непредоставление экземпляров программ в ВГТРК. Общая сумма штрафа составила 11 тысяч рублей.

По двум протоколам Роскомнадзора — о непредоставление экземпляров программ за 24 ноября 2019 года в ВГТРК (ст. 13.23 КоАП РФ) — судья мирового участка N178 Василиса Лапина назначила юридическому лицу ООО «Бритиш Телевижн» Екатерине и Якушенко штрафы в 10 тысяч и 1 тысячу рублей соответственно, передает «Интерфакс».

Как пояснил в суде их представитель телеканала и его главреда, они признали свою вину в совершении правонарушений.

Позднее мировой суд рассмотрит еще два административных материала в отношении ООО «Бритиш Телевижн» и Якушенко — об отсутствии необходимой маркировки в повторах программ, содержащих потенциально опасную для здоровья и развития детей информацию (ч. 2 ст. 13.21 КоАП).

О составлении протоколов Роскомнадзор сообщил в начале марта. Упомянутые в них нарушения российского законодательства были выявлены в результате «проведения внепланового контрольного мероприятия».

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявляли о зеркальных мерах, которые будут приняты в отношении британского регулятора Ofcom, оштрафовавшего держателя лицензии телеканала «НТВ-Мир Балтия».







































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