В Москве открывается магазин винила Enthusiast Records

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15 марта в кафе «Энтузиаст» в Столешниковом переулке в центре Москвы состоится официальное открытие магазина пластинок Enthusiast Records, а также пройдет традиционная ярмарка винила и серия выступлений московских диджеев.
«Открытие винилового магазина на Столешниковом переулке 7/5, — пишут организаторы, — это новая веха в истории музыкального сообщества Enthusiast Records, которое живет и развивается вместе и параллельно с "Энтузиастом" и теперь выходит за пределы привычных сезонных виниловых маркетов и музыкальной программы».
Селекцией в Enthusiast Records будут заниматься:
Также 15 марта с 14:00 по 23:00 пройдет весенняя ярмарка винила, на которой соберутся единомышленники, друзья и участники музыкального сообщества Enthusiast Records — Longpray, Timur Omar, Dig, Илья Симонов, «Директор всего». Вход свободный.
С сетами на ярмарке выступят диджеи Timur Omar, Ivan Smekalin, Илья Симонов, Orange, Javybz, Артем Крапивин, KRLOW, Koyil и Sputnik. Трансляцию выступлений будет вести независимая онлайн-радиостанция Test FM.
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