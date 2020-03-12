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В Москве открывается магазин винила Enthusiast Records

News_detailed_picture© Enthusiast Records

15 марта в кафе «Энтузиаст» в Столешниковом переулке в центре Москвы состоится официальное открытие магазина пластинок Enthusiast Records, а также пройдет традиционная ярмарка винила и серия выступлений московских диджеев.

«Открытие винилового магазина на Столешниковом переулке 7/5, — пишут организаторы, — это новая веха в истории музыкального сообщества Enthusiast Records, которое живет и развивается вместе и параллельно с "Энтузиастом" и теперь выходит за пределы привычных сезонных виниловых маркетов и музыкальной программы».

Селекцией в Enthusiast Records будут заниматься:

  • Аня Карманова, участница диджейcкого дуэта Javybz, хост передачи «All Styles All Smiles» на лондонской радиостанции NTS — диско, соул, краутрок, эмбиент;
  • Артем Крапивин, музыкальный редактор радио «Культура» — авангард, джаз, экспериментальная сцена 80-х;
  • диджей Спутник (Валера Единичка) — Африка, итало-диско, хаус.

Также 15 марта с 14:00 по 23:00 пройдет весенняя ярмарка винила, на которой соберутся единомышленники, друзья и участники музыкального сообщества Enthusiast RecordsLongpray, Timur Omar, Dig, Илья Симонов, «Директор всего». Вход свободный.

С сетами на ярмарке выступят диджеи Timur Omar, Ivan Smekalin, Илья Симонов, Orange, Javybz, Артем Крапивин, KRLOW, Koyil и Sputnik. Трансляцию выступлений будет вести независимая онлайн-радиостанция Test FM.
















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