«Белый, белый день» Хлинюра Палмасона выходит в российский прокат

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19 марта компания «Иноекино» выпускает в прокат триллер исландского режиссера Хлинюра Палмасона «Белый, белый день». Фильм будет идти в кинотеатрах 31 города России, а также в Минске.
Премьерные показы пройдут в Москве и Петербурге:
«Суровый скандинавский триллер и эмоциональная история о горе, мести и безусловной любви, — говорится о фильме в сообщении компании «Иноекино». — "Белый, белый день" — второй фильм Хлинюра Палмасона, и в нем режиссер создает напряженный драматический сюжет, экспериментируя с цветом, композицией и ритмом. Картина уже отмечена наградами на нескольких престижных кинофестивалях, выдвигалась на премию "Оскар" от Исландии и может похвастаться 100%-рейтингом на сайте Rotten Tomatoes. Палмасон — яркая фигура современного скандинавского кино: сначала он прославился как видеохудожник, а внимание кинокритиков и зрителей привлек с дебютным фильмом "Зимние братья" на фестивале в Локарно в 2017 году».
Мировая премьера фильма «Белый, белый день» состоялась на Каннском кинофестивале 2019 года. Картина будет демонстрироваться на исландском языке с русскими субтитрами.
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