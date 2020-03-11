«Белый, белый день» Хлинюра Палмасона выходит в российский прокат

19 марта компания «Иноекино» выпускает в прокат триллер исландского режиссера Хлинюра Палмасона «Белый, белый день». Фильм будет идти в кинотеатрах 31 города России, а также в Минске.

Премьерные показы пройдут в Москве и Петербурге:

13 марта в 20:00 в кинотеатре «Октябрь» (Москва), фильм представит кинокритик Екатерина Долинина;

15 марта в 19:00 в кинотеатре «Аврора» (Петербург), фильм представит кинокритик Никита Смирнов.

«Суровый скандинавский триллер и эмоциональная история о горе, мести и безусловной любви, — говорится о фильме в сообщении компании «Иноекино». — "Белый, белый день" — второй фильм Хлинюра Палмасона, и в нем режиссер создает напряженный драматический сюжет, экспериментируя с цветом, композицией и ритмом. Картина уже отмечена наградами на нескольких престижных кинофестивалях, выдвигалась на премию "Оскар" от Исландии и может похвастаться 100%-рейтингом на сайте Rotten Tomatoes. Палмасон — яркая фигура современного скандинавского кино: сначала он прославился как видеохудожник, а внимание кинокритиков и зрителей привлек с дебютным фильмом "Зимние братья" на фестивале в Локарно в 2017 году».

«Белый, белый день» ( Hvítur, Hvítur Dagur, Исландия-Дания-Швеция, 2019)

Режиссер: Хлинюр Палмасон

Автор сценария: Хлинюр Палмасон

Оператор: Мария фон Хаусвольф

Композитор: Эдмунд Финнис

В главных ролях: Ингвар Сигюрдссон, Ида Меккин Хлинсдоттир, Хильмир Снайр Гвюднасон



Синопсис: Овдовевший начальник полиции из провинциального исландского городка начинает подозревать, что погибшая в автомобильной катастрофе жена была ему неверна. Постепенно навязчивая идея узнать правду все сильнее овладевает мужчиной, и он неизбежно подвергает опасности себя и своих близких.

Мировая премьера фильма «Белый, белый день» состоялась на Каннском кинофестивале 2019 года. Картина будет демонстрироваться на исландском языке с русскими субтитрами.



















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