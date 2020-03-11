Выходит сборник «Будущее российской экономики»

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В конце марта Российская экономическая школа (РЭШ) и издательство «БОМБОРА» выпустят книгу «Будущее российской экономики» – сборник статей ведущих отечественных и зарубежных экспертов, в том числе профессоров и выпускников РЭШ, посвященный дальнейшему развитию России.
В сборник «Будущее российской экономики» вошли материалы на самые актуальные темы: диджитализация, блокчейн-платформы и их внедрение в государственные институты, демографическая политика и развитие сырьевого сектора. В книге рассматриваются расстановка сил между крупнейшими экономиками мира и другими игроками на международной арене, технологические вызовы и новые рынки, а также включенность России в процесс Четвертой промышленной революции.
Ведущие эксперты делятся своим видением и дают развернутые ответы на острые политические и экономические вопросы:
«Книга дает честный, не подвергнутый цензуре взгляд на ситуацию в стране, — говорится в аннотации к книге на сайте РЭШ. — При высоком уровне экспертности, строгой фактологии и выверенности данных, тексты сборника очень живые и интересные для широкого круга читателей».
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