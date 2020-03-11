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Выходит сборник «Будущее российской экономики»

News_detailed_picture© Российская экономическая школа / Издательство «БОМБОРА»

В конце марта Российская экономическая школа (РЭШ) и издательство «БОМБОРА» выпустят книгу «Будущее российской экономики» – сборник статей ведущих отечественных и зарубежных экспертов, в том числе профессоров и выпускников РЭШ, посвященный дальнейшему развитию России.

В сборник «Будущее российской экономики» вошли материалы на самые актуальные темы: диджитализация, блокчейн-платформы и их внедрение в государственные институты, демографическая политика и развитие сырьевого сектора. В книге рассматриваются расстановка сил между крупнейшими экономиками мира и другими игроками на международной арене, технологические вызовы и новые рынки, а также включенность России в процесс Четвертой промышленной революции.

Ведущие эксперты делятся своим видением и дают развернутые ответы на острые политические и экономические вопросы:

  • Какие тренды будут определять будущее экономики и какие вызовы они создают для общества (Александр Аузан, профессор, декан экономического факультета МГУ);
  • Что нужно сделать России, чтобы преодолеть отставание от лидеров технологической гонки (Сергей Гуриев, профессор экономики Института политических исследований, Париж, Франция);
  • Как технологический прогресс влияет на рынок труда (Рубен Ениколопов, ректор РЭШ);
  • Почему Россия с каждым годом все больше отстает от других стран (Олег Замулин, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка России, профессор НИУ ВШЭ);
  • Как пространственное развитие России может способствовать преодолению инерционных тенденций (Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ);
  • Какова роль денежно-кредитной политики в поддержании финансовой стабильности (Ксения Юдаева, первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации).

«Книга дает честный, не подвергнутый цензуре взгляд на ситуацию в стране, — говорится в аннотации к книге на сайте РЭШ. — При высоком уровне экспертности, строгой фактологии и выверенности данных, тексты сборника очень живые и интересные для широкого круга читателей».




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