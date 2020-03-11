Отложен фестиваль Tallinn Music Week

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Сегодня, 10 марта, организаторы фестиваля новой музыки Tallinn Music Week объявили, что он переносится на август в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Первоначально планировалось провести фестиваль 25-29 марта.
Новые даты проведения Tallinn Music Week — с 26 по 30 августа, сообщает сайт фестиваля.
Это решение, говорится в сообщении, принято в связи с «быстро меняющейся эпидемиологической ситуацией в Эстонии и во всем мире, а также с учетом рекомендаций Совета по вопросам здравоохранения Эстонии».
При этом помимо таких факторов риска, как угроза здоровью артистов, организаторов и зрителей, были приняты во внимание ограничения на передвижение людей, установленные в последнее время авиакомпаниями и правительствами разных стран и делающие невозможным своевременное прибытие гостей на фестиваль.
Среди участников Tallinn Music Week в этом году заявлены A Place To Bury Strangers (США), Shortparis (Россия), Luna (Украина), Джесси Маркин (Финляндия), Суистамон Сяке (Финляндия), Кай Шумахер (Германия) и Carnival Youth (Латвия), а также ряд эстонских музыкантов.
В качестве партнеров в подготовке фестивале участвуют команды Tampere Hall и Tampere 2026 (Финляндия), культурный кластер «Севкабель Порт» (Россия) и фестиваль «Стереолето» (Россия).
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