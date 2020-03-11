Московская антропологическая школа набирает первый учебный курс

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Сегодня, 10 марта, объявила о начале набора на первый учебный курс Московская антропологическая школа (МАШ) – двухгодичная образовательная программа в области современной философии и междисциплинарных гуманитарных исследований.
Исследовательский фокус МАШ состоит в изучении современного индивида и общества, различных аспектов частной и общественной жизни с учетом актуальных постгуманистических теорий, современных концепций экологии, теории медиа и техники, исследований экономики и прагматики цифровых пространств, а также изучения органической и неорганической природы и животного мира.
Во время обучения студенты школы смогут познакомиться с наиболее актуальными направлениями современных гуманитарных исследований, с интересными художественными и исследовательскими проектами. Среди изучаемых тем и дисциплин будут представлены STS (science and technology studies), animal studies, memory studies, death studies, dark studies, dark ecology, спекулятивный реализм, новый материализм и другие направления.
Образовательная программа МАШ начнется 21 сентября на базе Московского международного университета (ММУ). Студентам предлагаются три модульных курса: «Постгуманистические исследования», «Медиа и техника» и «Актуальная философия». Каждый из трех базовых курсов включает лекционный блок один раз в неделю и ежемесячный исследовательский семинар.
В занятиях школы примут участие неакадемиеские независимые исследователи, художники и кураторы. Участники школы будут иметь доступ не только к научным, но и к художественным исследованиям. Форма обучения — вечерняя, четыре раза в неделю. Участие в исследовательском семинаре как минимум по одному из направлений является обязательным. В качестве формы отчётности студентам предлагается выполнить теоретическую работу и/или художественный исследовательский проект по выбранной и согласованной с руководителями направлений теме.
Стоимость обучения в МАШ — 130 тысяч рублей за один год обучения. По итогам обучения выпускники, успешно защитившие итоговую работу, получат диплом о дополнительном высшем образовании. Студенты курса также получат возможност посещать занятия и другие мероприятия Московской школы нового кино, Московской школы новой литературы и других образовательных институций, функционирующих на базе ММУ. Подробная информация об условиях поступления и обучения приводится на сайте МАШ.
С основными направлениями исследований будущей школы, а также с рядом преподавателей МАШ абитуриентов и всех заинтересованных в современных пост/гуманитарных исследованиях познакомит публичная образовательная программа «Человек после человеческого», которая пройдёт в ММУ в марте-апреле 2020 года.
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