Черняков поставит «Пиковую даму» в Париже

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Сегодня, 6 марта, Парижская национальная опера объявила планы на сезон-2020/2021. Одной из премьер станет опера Чайковского «Пиковая дама» в постановке российского режиссера Дмитрия Чернякова.
Как сообщает пресс-служба Парижской национальной оперы, первое представление «Пиковой дамы» состоится 25 мая 2021 года.
Постановка будет осуществлена совместно с Берлинской государственной оперой, музыкальный руководитель и дирижер — Даниэль Баренбойм. В создании спектакля также примут участие художник по костюмам Елена Зайцева, художник по свету Глеб Фильштинский и хормейстер Хосе Луис Бассо.
Партию Германа исполнит Брэндон Йованович, Томского — Джон Лундгрен, Елецкого — Этьен Дюпюи, Чекалинского — Алексей Долгов, Сурина — Габор Бретц, Чаплицкого — Василий Горшков, Нарумова — Петр Мигунов, Распорядителя — Ники Спенс, Графини — Виолета Урмана, Лизы — Асмик Григорян, Полины — Клементин Марген, Гувернантки — Кэрол Уилсон, Маши — Марианн Кру, Прилепы — Мария Назарова, Миловзора — Юлия Мазурова, Златогора — Николай Землянских.
Оркестр и хор Парижской национальной оперы в представлениях премьерной серии с 25 мая по 3 июня 2021 года будут выступать под управлением Даниэля Баренбойма, с 6 по 12 июня — под управлением Оксаны Лынив.
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