Венецианскую архитектурную биеннале отложили на три месяца

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4 марта организаторы 17-й Международной архитектурной биеннале в Венеции объявили о решении перенести дату ее открытия с мая на август 2020 года. Это решение принято в связи с введенными в Италии и других странах мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщает сайт биеннале, она пройдет с 29 августа по 29 ноября.
Ранее предполагалось начать биеннале 23 мая. «Этот период совпадает с деликатным начальным этапом подготовки столь крупной международной выставки, как архитектурная биеннале, подразумевающим участие архитекторов и институций из более чем 60 стран со всех континентов», — говорится в сообщении организаторов биеннале.
Соблюдение ранее объявленной даты открытия биеннале, объясняют они, могло бы отрицательно сказаться на ее качестве, а небольшая отсрочка не решила бы возникших проблем. Отмечается, что решение отложить проведение биеннале принято совместно с куратором ее основного проекта, ливанского архитектора Хашима Саркиса.
Тема основного проекта 17-й Международной архитектурной биеннале в Венеции — «Как мы будем жить вместе?». Работы 114 участников биеннале из 46 стран мира будут представлены в 63 национальных павильонах и на других площадках по всему городу. Согласно концепции выставки в павильоне России, его предполагается сделать временным архитектурным бюро.
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