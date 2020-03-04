Jinger выступят в России

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Осенью 2020 года в Петербурге и Москве пройдут концерты украинской метал-группы Jinger.
Петербургское выступление Jinger состоится 26 ноября в клубе «Космонавт», московское — 27 ноября в «Арбат Холле».
«Группа образовалась в Донецке в 2009 году и уже после выпуска своего первого альбома в 2012 году получила премию "Лучшая украинская метал-группа". Во многом команда заслужила признание благодаря безупречной технике музыкантов и данным фронтвумен Татьяны Шмайлюк, чей убойный вокальный диапазон впечатлит любого меломана», — сообщают организаторы концертов, компания NCA.
«После записи альбома "Cloud Factory" (2014), — пишут они, — Jinger выходит на международный гастрольный рынок сразу с сольными концертами, выстраивая репутацию лицом к лицу cкаждым поклонником. Группа все больше набирала популярность, чем привлекла внимание Napalm Records, которые быстро подписали контракт с Jinger на выпуск их третьего альбома "King of Everything" (2016), а также сингла "Game Changing" и видео для "Pisces", набравшего миллионы просмотров на YouTube. Быстро растущий ажиотаж открыл для группы возможности для мирового тура, выступлений на крупнейших фестивалях Hellfest, Wacken, NovaRock, совместного тура со Slipknot и сможем живьем оценить всю мощь их выступлений».
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