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Jinger выступят в России

News_detailed_picture© Тементий Пронов / NCA

Осенью 2020 года в Петербурге и Москве пройдут концерты украинской метал-группы Jinger.

Петербургское выступление Jinger состоится 26 ноября в клубе «Космонавт», московское — 27 ноября в «Арбат Холле».

«Группа образовалась в Донецке в 2009 году и уже после выпуска своего первого альбома в 2012 году получила премию "Лучшая украинская метал-группа". Во многом команда заслужила признание благодаря безупречной технике музыкантов и данным фронтвумен Татьяны Шмайлюк, чей убойный вокальный диапазон впечатлит любого меломана», — сообщают организаторы концертов, компания NCA.

«После записи альбома "Cloud Factory" (2014), — пишут они, — Jinger выходит на международный гастрольный рынок сразу с сольными концертами, выстраивая репутацию лицом к лицу cкаждым поклонником. Группа все больше набирала популярность, чем привлекла внимание Napalm Records, которые быстро подписали контракт с Jinger на выпуск их третьего альбома "King of Everything" (2016), а также сингла "Game Changing" и видео для "Pisces", набравшего миллионы просмотров на YouTube. Быстро растущий ажиотаж открыл для группы возможности для мирового тура, выступлений на крупнейших фестивалях Hellfest, Wacken, NovaRock, совместного тура со Slipknot и сможем живьем оценить всю мощь их выступлений».




















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