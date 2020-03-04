«Прощанию со Сталиным» выдали прокатное удостоверение

Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным». Картина выйдет в прокат 5 марта.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее в связи с задержкой согласования проката картины в России несколько кинотеатров отменили предпремьерные показы. В частности, Открытая киностудия «Лендок» объявила о переносе показов на неопределенный срок.

Отмечается, что выдача прокатного удостоверения фильму откладывалась из-за технических несоответствий, связанных с предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.

Фильм Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным» (State Funeral), смонтированный из 35 часов архивных киноматериалов марта 1953 года, был впервые показан в сентябре 2019 года во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля.

Российская премьера была назначена на 5 марта, день смерти Сталина. По словам представителя компании-прокатчика «Престиж кино» Валерия Мелешкова, откладывать выход в фильма прокат не планировалось.











































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