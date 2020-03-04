Классические фильмы о японской мафии покажут в «Октябре»

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С 14 по 22 марта в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» пройдут показы программы «Классика японского кино: Якудза», организованные журналом «Искусство кино» и отделом японской культуры Japan Foundation в Библиотеке иностранной литературы.
Как сообщает «Искусство кино», в программу входят пять фильмов:
«Как и большинство жанров со специфической иконографией, фильмы о якудза прошли в XX веке через несколько ярко выраженных этапов, — отмечают составители программы. — Классические мелодрамы культивировали образ благородного преступника. Взрывные боевики 60-х волновала эстетика американского гангстерского кино. Студийный ширпотреб упивался сексом и насилием, а амбициозные режиссеры экспериментировали с киноязыком. За несколько десятилетий жанр прошел через стилизацию, сатиру и ревизионизм. Новое поколение режиссеров во главе с Такеши Китано разобрало его на составные части, и кино о якудза продолжает жить по сию пору как набор формальных приемов и классических тем».
Показы программы проводятся совместно с проектом «Каро.Арт»
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