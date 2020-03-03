Лейбл Rainy Days запускает резиденцию на Новой сцене Александринки

JZ Replacement © Rainy Days

26 марта концерт лондонского дуэта JZ Replacement откроет на Новой сцене Александринского театра Дождливую резиденцию петербургского джазового лейбла Rainy Days.

Резиденция посвящена современному и прогрессивному джазу в России и за рубежом, и людям, которые его создают, сообщают организаторы. До ноября они планируют провести серию концертов, мастер-классов и музыкальных образовательных событий при поддержке Yamaha, D’Addario и музыкального образовательного центра Lanote.

Среди участников резиденции дуэт JZ Replacement — Женя Стригалев (саксофон) и Джейми Маррей (барабаны), Трио Ари Хенига — Ари Хениг (барабаны), Том Оллендорф (гитара), Конор Чаплин (бас-гитара) и квинтет барабанщика Саши Машина — Карлос Эчаварриа (саксофон, труба), Бенито Гонсалес (фортепиано), Розарио Джулиани (саксофон), Макар Новиков (контрабас), Саша Машин (барабаны).

Заключительным событием Дождливой резиденции в 2020 году станет третий ежегодный фестиваль Rainy Days Jazz Fest. В программе презентации альбомов, вышедших на лейбле Rainy Days, а также выступления известных российских и зарубежных джазменов.

На открытии резиденции 26 марта состоится концерт-презентация альбома «Disrespectful» дуэта JZ Replacement на виниле. Перед этим Женя Стригалев и Джейми Маррей проведут мастер-класс.







































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