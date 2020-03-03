Открыт прием заявок на участие в фестивале медленного чтения в Белоруссии

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Культурно-образовательный проект «Эшколот» объявил о начале приема заявок на участие в девятнадцатом Фестивале медленного чтения «Raysn – белорусская Атлантида», который пройдет в Белоруссии с 23 по 28 июня.
Заявки от граждан любых стран, национальностей и вероисповеданий принимаются онлайн до 15 марта.
Фестиваль медленного чтения, сообщают организаторы на сайте проекта «Эшколот», — это своего рода экспедиция, задача которой раскрыть исторические еврейские «культурные слои» в городах и поселках современной Западной Белоруссии через полевые исследования, лекции, семинары, концерты и дегустации. Обучение с акцентами на истории, литературе, искусстве, архитектуре и музыке.
Участники фестиваля будут путешествовать на автобусе с ночевками в разных городах. Маршрут фестиваля: Минск — Новогрудок — Гродно — Индура — Слоним — Пружаны — Береза — Мир — Несвиж — Минск.
Преподаватели фестиваля: литературовед и фольклорист Валерий Дымшиц (Европейский университет в Санкт-Петербурге), литературовед Марк Каплан (Йельский университет), искусствовед Борис Хаймович (Еврейский университет в Иерусалиме), музыкант и музыковед Дмитрий Слепович (Нью-Йорк), музыканты Иван Жук и Евгений Лизин (Москва).
Занятия будут идти на русском или английском языке без перевода. Знание других иностранных языков не является обязательным условием.
Фестиваль проводится при поддержке фонда «Генезис»
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