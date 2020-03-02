Медиахудожники из разных стран покажут свои работы на фестивале в Екатеринбурге

On-The-Go: «Мы сейчас ощущаем на себе меньше давления»
Заслуженная московская инди-группа о новом — «терапевтическом» — альбоме «Unsaid», зарубежной карьере и семейных отношениях в коллективе2 марта 2020624
С 7 по 15 марта Ельцин Центр в Екатеринбурге будет площадкой фестиваля Pixels Fest, на котором представят свои работы и проведут мастер-классы, дискуссии и лекции медиахудожники из 15 стран мира.
Фестиваль Pixels Fest 2020 организован телеканалом «2x2» при поддержке Ельцин Центра.
На медиафасаде центра площадью 2200 кв.м будут показаны работы, выбранные по итогам открытого конкурса, который проходил с октября прошлого года.
Из 130 заявок, которые прислали на конкурс художники из 35 стран, международное жюри выбрало 15 работ, учитывающих особенности архитектуры Ельцин Центра на художественном и концептуальном уровне и соответствующих теме Pixels Fest 2020 – «Цифровые утопии». Как отмечают организаторы фестиваля, она «приглашает к размышлению над возможными вариациями технологического будущего, где "позитивные" идеи превалируют над апокалиптическими видениями».
Финалистами конкурса стали медиахудожники из России, Австралии, Азербайджана, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Канады, Китая, Мексики, США, Таиланда, Франции и Чили.
Помимо показа конкурсных работ в расписании фестиваля международная программа видеоарта и анимации, образовательная и дискуссионная программа, международная выставка в VR-формате и воркшопы онлайн-университета Skillbox.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:05Медиахудожники из разных стран покажут свои работы на фестивале в Екатеринбурге
11:51В «Мемориале» расскажут о восприятии темы ГУЛАГа в Италии и Франции
11:09«Француз» собрал девять номинаций на премию «Ника»
Вчера
18:20Новый сезон SOUND UP откроет Роделиус
16:58У фильма Лозницы о похоронах Сталина возникли проблемы с показами в России
15:29Выставка украшений на тему гендера и феминизма откроется в Москве
13:07Валерий Гергиев и солисты Мариинки выступят в Метрополитен-опере
12:25Объявлен победитель грантового конкурса AES+F
11:36В Москве пройдет выставка в поддержку диагностики и лечения редких заболеванийВсе новости
Заслуженная московская инди-группа о новом — «терапевтическом» — альбоме «Unsaid», зарубежной карьере и семейных отношениях в коллективе2 марта 2020624
Мы живем в период «эмократии»: эмоции — это практически всё. На эмоциях работают соцсети, реклама, политика. С этим связана и «этизация» жизни. Как это случилось и как тут быть, объясняет социолог Андреас Реквиц2 марта 20201776
Анастасия Кайнеанунг о независимом искусстве в эпоху актуального искусства28 февраля 20202271
Воспоминания Марии Ботевой о старообрядческом крестном ходе на реку Великую28 февраля 20202187
Уникальное исполнение «Страстей по Матфею» в складчину28 февраля 20201881
«Эти истории резонировали с моей генетической памятью»: баянист из Белоруссии записал экспериментальный альбом под влиянием книг Халеда Хоссейни28 февраля 20201385
Фрагменты проекта PostPost.Media28 февраля 20201894
Алексей Бартошевич о «Трех сестрах» во МХАТе имени Горького27 февраля 20209385
На фестивале Башмета в Сочи главное — не заблудиться27 февраля 20201512
Владислав Дегтярев о новой книге Кирилла Кобрина27 февраля 20201689
Основатель органической шведской фермы, на которой работают люди с аутизмом, — о своем проекте и его важности для «нормотипичных» взрослых27 февраля 20202338
Екатерина Андреева о выставке «Эхо экспрессионизма»26 февраля 20202693