Медиахудожники из разных стран покажут свои работы на фестивале в Екатеринбурге

С 7 по 15 марта Ельцин Центр в Екатеринбурге будет площадкой фестиваля Pixels Fest, на котором представят свои работы и проведут мастер-классы, дискуссии и лекции медиахудожники из 15 стран мира.

Фестиваль Pixels Fest 2020 организован телеканалом «2x2» при поддержке Ельцин Центра.

На медиафасаде центра площадью 2200 кв.м будут показаны работы, выбранные по итогам открытого конкурса, который проходил с октября прошлого года.

Из 130 заявок, которые прислали на конкурс художники из 35 стран, международное жюри выбрало 15 работ, учитывающих особенности архитектуры Ельцин Центра на художественном и концептуальном уровне и соответствующих теме Pixels Fest 2020 – «Цифровые утопии». Как отмечают организаторы фестиваля, она «приглашает к размышлению над возможными вариациями технологического будущего, где "позитивные" идеи превалируют над апокалиптическими видениями».

Финалистами конкурса стали медиахудожники из России, Австралии, Азербайджана, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Канады, Китая, Мексики, США, Таиланда, Франции и Чили.

Помимо показа конкурсных работ в расписании фестиваля международная программа видеоарта и анимации, образовательная и дискуссионная программа, международная выставка в VR-формате и воркшопы онлайн-университета Skillbox.



































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