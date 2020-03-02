У фильма Лозницы о похоронах Сталина возникли проблемы с показами в России

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Сегодня, 2 марта, должны пройти переговоры представителей прокатчика фильма Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным» и сотрудников Министерства культуры РФ о выдаче прокатного удостоверения. Ранее стало известно о том, что согласование проката картины в России задерживается.
29 февраля Открытая киностудия «Лендок» объявила о переносе показов фильма «Прощание со Сталиным» на неопределенный срок.
Премьера фильма, смонтированного из архивных киноматериалов марта 1953 года, состоялась в сентябре 2019 года во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Российская премьера запланирована на 5 марта, день смерти Сталина. Перед показом в московском Центре документального кино должна выступить с лекцией доктор исторических наук, заместитель директора Музея истории ГУЛАГа по научной работе, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Галина Иванова.
Как сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на источник в Минкульте, судьба фильма Сергея Лозницы будет решена на сегодняшних переговорах.
К картине не может быть идеологических претензий, поскольку он показывает похороны Сталина глазами советских кинооператоров и не содержит постановочных кадров, считают представители прокатчика. Вместе с тем, по их мнению, у чиновников может вызывать вопросы личность режиссера, известного своей критикой официальной российской политики. В Минкульте задержку с согласованием показов «Прощания со Сталиным» объясняют техническими причинами.
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