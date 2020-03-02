Выставка украшений на тему гендера и феминизма откроется в Москве

© Daniella Saraya

С 9 марта по 9 апреля в московской галерее «ГРАУНД Солянка» пройдет выставка-исследование современных ювелирных украшений на тему гендерных стереотипов и феминизма, на которой будут показаны работы более 80 авторов со всего мира.

Цель проекта «9 Марта» — познакомить российскую публику с жанром contemporary jewelry.

«Мы хотим показать, что контемпорари ювелирка искусство не менее легитимное, чем, к примеру, современное изобразительное, — говорят организаторы выставки. — Мы хотим обсудить место женщины в мире, и в качестве выразительного средства мы хотим использовать то, что, всегда считалось (да и если посмотреть на ассортимент сетевых ювелирных) красивым, но бессмысленным, как и сама женщина: ювелирные изделия. Нам кажется, что сочетание двух спорных для большинства концептов в рамках одного проекта может пойти на пользу обоим, помогая людям, заинтересованным в проблемах гендера, узнать больше о contemporary jewelry, а любителям ювелирки – задуматься о повестке дня современного феминизма».

Кураторы выставки:

Белла Антонио , кандидат филологических наук, фотограф, практик и теоретик контемпорари ювелирки, колумнист портала «Ювелирум»;

, кандидат филологических наук, фотограф, практик и теоретик контемпорари ювелирки, колумнист портала «Ювелирум»; Александра Павловская , художница, куратор, бакалавр современного искусства (диплом University of Hertfordshire на базе Британской высшей школы дизайна);

, художница, куратор, бакалавр современного искусства (диплом University of Hertfordshire на базе Британской высшей школы дизайна); Катя Рабей , дизайнер-ювелир и теоретик критического дизайна в ювелирной области, выпускница израильского колледжа Шенкар по специальности «Ювелирный дизайн» и историкофилологического факультета РГГУ;

, дизайнер-ювелир и теоретик критического дизайна в ювелирной области, выпускница израильского колледжа Шенкар по специальности «Ювелирный дизайн» и историкофилологического факультета РГГУ; Маша Старикова, дизайнер, ювелир, выпускница Школы ювелирного мастерства в Петербурге и факультета дизайна МГИЭТ в Москве.





















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