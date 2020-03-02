Валерий Гергиев и солисты Мариинки выступят в Метрополитен-опере

Сегодня, 2 марта, на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке состоится премьера оперы Вагнера «Летучий голландец». В спектакле заняты солисты Мариинского театра, первые шесть премьерных показов пройдут под управлением Валерия Гергиева.

Как сообщает сайт Мариинского театра, партию Голландца исполнит Евгений Никитин, партию Эрика – Сергей Скороходов.

Шестое представление «Летучего голландца» состоится 21 марта. После этого Валерий Гергиев проведет серию концертов в Канаде, Доминиканской Республике, Колумбии и США.

С Монреальским симфоническим оркестром в Монреале выступит венгерский скрипач Кристоф Барати, с Симфоническим оркестром Мариинского театра в Сантьяго-де-лос-Кабальерос и Санто-Доминго – Кристоф Барати, пианист Даниил Трифонов и вокалисты Мариинского театра Сергей Скороходов и Владислав Куприянов.

Кристоф Барати и Сергей Скороходов отправятся с Мариинским оркестром и в Колумбию, где примут участие в вечере на сцене Театро Майор (Богота).

Заключительные концерты тура Валерий Гергиев проведет в США с Нью-Йоркским филармоническим и Чикагским симфоническим оркестрами. В Нью-Йорке прозвучат сочинения Щедрина, Рахманинова и Стравинского, в Чикаго – «Ленинградская» симфония Шостаковича.



























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