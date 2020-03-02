Валерий Гергиев и солисты Мариинки выступят в Метрополитен-опере

On-The-Go: «Мы сейчас ощущаем на себе меньше давления»
Заслуженная московская инди-группа о новом — «терапевтическом» — альбоме «Unsaid», зарубежной карьере и семейных отношениях в коллективе2 марта 2020173
Сегодня, 2 марта, на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке состоится премьера оперы Вагнера «Летучий голландец». В спектакле заняты солисты Мариинского театра, первые шесть премьерных показов пройдут под управлением Валерия Гергиева.
Как сообщает сайт Мариинского театра, партию Голландца исполнит Евгений Никитин, партию Эрика – Сергей Скороходов.
Шестое представление «Летучего голландца» состоится 21 марта. После этого Валерий Гергиев проведет серию концертов в Канаде, Доминиканской Республике, Колумбии и США.
С Монреальским симфоническим оркестром в Монреале выступит венгерский скрипач Кристоф Барати, с Симфоническим оркестром Мариинского театра в Сантьяго-де-лос-Кабальерос и Санто-Доминго – Кристоф Барати, пианист Даниил Трифонов и вокалисты Мариинского театра Сергей Скороходов и Владислав Куприянов.
Кристоф Барати и Сергей Скороходов отправятся с Мариинским оркестром и в Колумбию, где примут участие в вечере на сцене Театро Майор (Богота).
Заключительные концерты тура Валерий Гергиев проведет в США с Нью-Йоркским филармоническим и Чикагским симфоническим оркестрами. В Нью-Йорке прозвучат сочинения Щедрина, Рахманинова и Стравинского, в Чикаго – «Ленинградская» симфония Шостаковича.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:20Новый сезон SOUND UP откроет Роделиус
16:58У фильма Лозницы о похоронах Сталина возникли проблемы с показами в России
15:29Выставка украшений на тему гендера и феминизма откроется в Москве
13:07Валерий Гергиев и солисты Мариинки выступят в Метрополитен-опере
12:25Объявлен победитель грантового конкурса AES+F
11:36В Москве пройдет выставка в поддержку диагностики и лечения редких заболеваний
29 февраля 2020
28 февраля 2020
18:10Молодые российские архитекторы представят свои проекты в Берлине
16:50Лучшие оскаровские короткометражки покажут в «Пионере»Все новости
Заслуженная московская инди-группа о новом — «терапевтическом» — альбоме «Unsaid», зарубежной карьере и семейных отношениях в коллективе2 марта 2020173
Мы живем в период «эмократии»: эмоции — это практически всё. На эмоциях работают соцсети, реклама, политика. С этим связана и «этизация» жизни. Как это случилось и как тут быть, объясняет социолог Андреас Реквиц2 марта 2020569
Анастасия Кайнеанунг о независимом искусстве в эпоху актуального искусства28 февраля 20202029
Воспоминания Марии Ботевой о старообрядческом крестном ходе на реку Великую28 февраля 20201951
Уникальное исполнение «Страстей по Матфею» в складчину28 февраля 20201639
«Эти истории резонировали с моей генетической памятью»: баянист из Белоруссии записал экспериментальный альбом под влиянием книг Халеда Хоссейни28 февраля 20201174
Фрагменты проекта PostPost.Media28 февраля 20201683
Алексей Бартошевич о «Трех сестрах» во МХАТе имени Горького27 февраля 20209042
На фестивале Башмета в Сочи главное — не заблудиться27 февраля 20201345
Владислав Дегтярев о новой книге Кирилла Кобрина27 февраля 20201516
Основатель органической шведской фермы, на которой работают люди с аутизмом, — о своем проекте и его важности для «нормотипичных» взрослых27 февраля 20202136
Екатерина Андреева о выставке «Эхо экспрессионизма»26 февраля 20202474