Объявлен победитель грантового конкурса AES+F

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Обладателем гранта на работу в нью-йоркской арт-резиденции ISCP по итогам конкурса для молодых российских художников, который проводила арт-группа AES+F, стал Аслан Гойсум (Грозный/Москва).
Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.
Международная программа резиденций в области визуальных искусств The International Studio & Curatorial Program (ISCP) была основана в Нью-Йорке в 1994 году. Она поддерживает развитие художников и кураторов, а также способствует профессиональному обмену через резиденции и образовательные программы. За 25 лет участниками программы стали более 1,3 тысяч художников и кураторов из 80 стран мира.
Аслан Гойсум сможет работать в арт-резиденции ISCP в течение трех месяцев в 2020 году. «Мы просто понимаем, насколько такого рода опыт важен для художника, и видим отсутствие у наших молодых коллег возможностей его приобрести: из нашей страны в резиденцию ISCP никто не ездил лет 15», — рассказали участники AES+F Татьяна Арзамасова и Лев Евзович.
Конкурс был объявлен в декабре 2019 года. На грант могли претендовать граждане РФ моложе 40 лет, работающие в любом жанре. Организаторы получили 93 заявки, из которых кураторский совет — Ярослав Воловод (куратор музея «Гараж»), Мария Крамар (куратор фонда V-A-C) и Антон Святский (куратор и директор студии AES+F) — сформировали шорт-лист номинантов.
Победителя выбрало международное жюри, в состав которого помимо учредителей конкурса входили художники и кураторы Марина Абрамович, Джозеф Кошут, Шаоюй Вэн, Ксения Нурил, Кейт Фаул и Сьюзен Хэпгуд.
Аслан Гойсум (до 2019 года Аслан Гайсумов) родился в 1991 году, живет в Грозном и Москве. В своих произведениях, используя инсталляции, а также техники, связанные с бумагой, и мобильные предметы, художник рассказывает о коллективных и индивидуальных потрясениях, отмечающих историю Северного Кавказа, анализирует колониальное наследие Российской Империи.
В 2012 году его работа «Без названия» («Война») получила главный приз III Московской биеннале молодого искусства. В 2016 году за видео «Волга» художнику была присуждена премия «Инновация-2015» в номинации «Новая генерация», в 2017 году его работа «Номера» вошла в шорт-лист Премии Кандинского в номинации «Молодой художник».
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