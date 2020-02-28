Молодые российские архитекторы представят свои проекты в Берлине

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С 13 марта по 29 апреля в берлинской галерее Aedes будут показаны проекты ревитализации промышленных зон современной Казани, созданные участниками Второй российской молодежной архитектурной биеннале.
Выставка станет частью большой экспозиции к 40-летию галереи Aedes, одной из старейших и самых влиятельных архитектурных галерей в Европе.
Как отмечают организаторы выставки, идеи преобразования двух бывших промышленных пространств – завода «Сантехприбор» и Портового элеватора – демонстрируют инновационный подход молодых российских архитекторов к решению едва ли не самой актуальной для всех мировых мегаполисов задачи по превращению территорий «ржавого пояса» в насыщенную функциями городскую ткань.
Для показа в Берлине выставка была выбрана как значимый социальный проект и уникальный пример поддержки молодых архитекторов на общенациональном уровне.
«Российская молодежная архитектурная биеннале действительно уникальна – ничего подобного нет нигде в мире, и то, что Россия первая организовала подобный конкурс, красноречиво свидетельствует о ее чрезвычайной заинтересованности в мотивации, поддержке и продвижении будущего поколения российских архитекторов», — считает основатель и соучредитель галереи Aedes, член жюри Притцкеровской премии, куратор и архитектурный критик Кристин Файрайс.
Проекты победителей биеннале — архитекторов из Великого Новгорода, Владикавказа, Казани, Краснодара, Махачкалы, Москвы, Новосибирска, Петербурга, Симферополя, Ростова-на-Дону, Самары, Твери и Уфы — будут представлены не только планшетами, но и макетами, а также сопровождены специально снятыми к выставке видеоинтервью, в которых молодые архитекторы сами расскажут о своих проектах, значимости конкурса для их профессиональной карьеры.
Отдельный раздел выставки будет посвящен Татарстану как инициатору и региону проведения биеннале, а также субъекту федерации, накопившему уникальный опыт реализации проектов общественных пространств и социально значимых объектов, в том числе силами молодых архитекторов.
Российская молодежная архитектурная биеннале — национальный конкурс, учрежденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Республики Татарстан в 2017 году для продвижения лучших молодых архитекторов России. Биеннале проводится в Иннополисе, самом молодом и инновационном городе России, к участию в ней приглашаются российские архитекторы в возрасте до 35 лет.
Куратор и председатель жюри конкурса — руководитель бюро SPEECH (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия), лауреат Европейской архитектурной премии Сергей Чобан. Директор Российской молодежной архитектурной биеннале – помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова.
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